A.C. TRENTO * AMICHEVOLI ESTIVE: « GLI AQUILOTTI BATTONO 2-1 L’ANCONA, VAGLICA E DI COSMO REGALANO UN’ALTRA GIOIA AI GIALLOBLÙ »

21.23 - mercoledì 23 agosto 2023

Il Trento batte 2-1 in amichevole l’Ancona: Vaglica e Di Cosmo regalano un’altra gioia ai Gialloblù. Quattro giorni dopo l’allenamento congiunto con Vis Pesaro e Corticella, il Trento torna a giocare a Bologna e batte in amichevole anche l’Ancona. Vaglica segna nel primo tempo, Di Cosmo nel secondo. Mattioli accorcia le distanze nel finale.

Il Campo Sportivo “Biavati” di Corticella (Bo) porta bene al Trento. Dopo la vittoria nell’allenamento congiunto contro Vis Pesaro e Corticella, arriva un altro successo. Questa volta per 2-1 sull’Ancona, formazione che tra poche settimane prenderà parte al girone B di Serie C. Il Trento sblocca il match già nel primo tempo grazie alla rete di Vaglica, mentre, nella seconda frazione raddoppia con Di Cosmo. Nel finale l’Ancona accorcia le distanze con Mattioli.

Cronaca. Mister Tedino conferma il 4-3-3 con Pozzer a protezione dei pali e il quartetto difensivo formato da Frosinini, Ferri, Garcia Tena e Vaglica. In mezzo al campo agiscono: Di Cosmo, Sangalli e Rada mentre il terzetto offensivo è formato da Anastasia e Terrani ai lati con Sipos al centro dell’attacco. Il Trento, dopo appena sette minuti di gara, passa in vantaggio: nella circostanza Vaglica è bravo e fortunato nel calciare dalla distanza e trovare una deviazione che inganna l’estremo difensore dell’Ancona. I Gialloblù giocano bene, riuscendo a trovare un buon fraseggio e alcune occasioni da rete.

Alla mezz’ora si propone in attacco l’Ancona con Spagnolo, la cui conclusione è ben parata da Pozzer. Gli uomini di Bruno Tedino partono bene anche nella seconda frazione con Sipos che, dopo pochi minuti, impatta di testa in area di rigore, non riuscendo però a dare la giusta forza alla deviazione area. Al 74’ il Trento trova il raddoppio con la zampata vincente di Di Cosmo, bravo a correggere in rete l’ottimo calcio d’angolo calciato da Pasquato. Negli ultimi istanti di gara l’Ancona accorcia le distanze con la conclusione ravvicinata di Mattioli. L’amichevole estiva di Corticella termina così 2-1 in favore del Trento. I Gialloblù, domani svolgeranno un allenamento mattutino a porte aperte allo Stadio Briamasco, mentre, venerdì 25 agosto una doppia seduta a porte chiuse d’allenamento al Campo Sportivo Trentinello. Sabato nuovo test amichevole contro il Brescia di Daniele Gastaldello. L’incontro si svolgerà, a porte chiuse, alle ore 17 allo Stadio Rigamonti di Brescia.

TABELLINO.

U.S. ANCONA – A.C. TRENTO 1921 1-2 (0-1)

RETI: 7’pt Vaglica (T), 29’st Di Cosmo (T), 45′ st Mattioli (A)

ANCONA (3-4-2-1): Vitali; Marenco (33’st Pellizzari), Cella, Dutu (1’st Paolucci); Barnabà (12′ Peli), Nador (1’st Gatto), Basso, Agyemang; Simonetti, Cioffi (1’st Energe); Spagnoli (28’st Mattioli). A disposizione: Perri, Testagrossa, Bugari, Moretti, Lombardo, Useini, Petrella.

Allenatore: Donadel Marco

TRENTO (4-3-3): Pozzer; Frosinini (16’st Semprini), Ferri (1’st Obaretin), Garcia Tena (1’st Vitturini), Vaglica (16’st Fabbri); Di Cosmo (1′ Suciu), Sangalli (16′ Brevi), Rada (16’st Di Cosmo); Anastasia (16’st Pasquato), Sipos (16’st Petrovic), Terrani (16’st Ercolani). A disposizione: Russo, Attys, Barison, Trainotti.

Allenatore: Bruno Tedino

ARBITRI: Gianluca Renzi di Pesaro

ASSISTENTI: Emanuele Bracaccini di Macerata e Singh Dalijit di Macerata

INTERVISTA BRUNO TEDINO

“È stata una partita del doppio volto: meglio noi nel primo tempo, mentre, l’Ancona nel secondo. Mi dà fastidio aver subito il gol del 2-1 al 90’ per un errore di superficialità che non consento. Anche se Fabbri è un giocatore collaudato e molto bravo, diciamo che in generale non mi è piaciuto aver preso gol così. Per le trame di gioco siamo stati migliori nel primo tempo, però, paradossalmente, durante il secondo tempo abbiamo avuto tre quattro palle per fare gol. Peccato non essere riusciti a tirare in porta. Anche questo mi da fastidio. Bisogna essere più bravi a chiudere le azioni. Stiamo facendo un buon lavoro ma possiamo fare ancora meglio”.