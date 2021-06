PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * CORONAVIRUS / COVID: « BOLLETTINO AL 28 GIUGNO, ZERO DECESSI / UN SOLO CASO POSITIVO / 438.077 VACCINAZIONI »

Coronavirus: i dati di lunedì 28 giugno 2021.Zero decessi, 1 solo caso positivo. 438.077 vaccinazioni.

Tornano a zero i decessi per covid in Trentino ed anche i nuovi contagi si avvicinano all’azzeramento: oggi soltanto 1, a fronte di quasi 500 tamponi analizzati. Intanto le vaccinazioni sfiorano le 440.000 mentre altri 13 guariti portano il totale a 44.333

L’unico caso positivo di oggi è stato rinvenuto tramite test molecolare (178 quelli analizzati ieri dal Laboratorio di Microbiologia dell’Ospedale Santa Chiara dai quali sono arrivate anche le conferme di 3 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi). Nessun positivo infatti dai 305 tamponi rapidi notificati all’Azienda sanitaria.

Scende ulteriormente il numero dei pazienti covid ricoverati in ospedale: con le 2 dimissioni di ieri adesso siamo a soli 5 ammalati.

Nel mentre l’assessore Segnana ha confermato l’apertura – dalle 23 di domani – delle prenotazioni anche per la fascia fra i 12 e 15 anni, la campagna vaccinazioni questa mattina ha fatto registrare 438.077 somministrazioni finora eseguite. Le seconde dosi sono 168.583. Quelle nelle fasce Over 80, 70-79 anni e 60-69 anni sono rispettivamente 65.763, 83.932 e 92.241.