TERMOMETRO POLITICO * SONDAGGI ELETTORALI – LA MEDIA SETTIMANALE: « FDI 28,2% / PD 19,4% / M5S 16,4% / LEGA 8,4% / FI 7,6% » (RILEVAZIONI 24/2 – DIFFUSIONE 28/2)

08.01 - giovedì 29 febbraio 2024

Sondaggi Politici Elettorali, la media settimanale: in crescita M5S e Forza Italia.

Media e confronto di tutti i sondaggi politici elettorali tra il 18 e il 24 febbraio Qui la nostra media basata sui sondaggi pubblicati nel corso della settimana e di seguito il trend da fine 2017.

Le rilevazioni degli istituti

La settimana dal tra il 18 e il 24 febbraio mette a confronto le rilevazioni di 6 istituti: Tecné, Swg, Eumetra, TP, Index, Bidimedia

È stata una settimana positiva la scorsa per Forza Italia e il Movimento 5 Stelle, sono state queste le due formazioni che hanno registrato la crescita più importante. Nel caso del partito fondato da Berlusconi è stato raggiunto il 7,6%, come a inizio febbraio, il dato migliore dalla morte del fondatore. In quello del M5S è stato raggiunto il 16,4% e ora il divario dal Pd, sceso al 19,4%, è solo di tre punti.

Tornando alla maggioranza, al contrario di Forza Italia, sia Lega che Fratelli d’Italia sono in discesa, rispettivamente all’8,4% e al 28,2%, in entrambi i casi il dato più basso dalle politiche.

Nel centrosinistra, invece, si assiste a un aumento sia per +Europa, al 2,6%, che per Sinistra Italiana e Verdi, che raggiungono un record, il 3,8%, e superano Azione, in discesa al 3,7%. Italia Viva, infine, è fermo al 3,1%.

Sondaggi politici elettorali: tendenze a confronto

Presentiamo di seguito gli Istituti questa settimana con maggiore tendenza a favore e tendenza a sfavore nei confronti dei principali partiti italiani.

Fratelli d’Italia

Tendenza a favore: TP (28,6%)

Tendenza a sfavore: Noto (27,5%)

Partito Democratico

Tendenza a favore: Swg (20,1%)

Tendenza a sfavore: Ipsos (18,3%)

Movimento 5 Stelle

Tendenza a favore: Noto (18%)

Tendenza a sfavore: Swg (15,3%)

Lega

Tendenza a favore: TP (9,3%)

Tendenza a sfavore: Noto, Swg (8%)

Forza Italia

Tendenza a favore: Tecné (9,4%)

Tendenza a sfavore: TP (6,5%)

Azione

Tendenza a favore: Swg (4,2%)

Tendenza a sfavore: Ipsos (3,3%)

Sinistra Italiana/Verdi

Tendenza a favore: Swg, Ixé (4,2%)

Tendenza a sfavore: TP (3,3%)

Italia Viva

Tendenza a favore: Ipsos (3,6%)

Tendenza a sfavore: TP (2,8%)

+Europa

Tendenza a favore: Noto (3,5%)

Tendenza a sfavore: Ipsos (2,2%)

Sondaggi Politici Elettorali – Le caratteristiche degli istituti

Le nostre Classifiche di Precisione degli Istituti di Sondaggio relative alle Elezioni Politiche 2013 e alle Elezioni Europee 2014, ci hanno mostrato l’attendibilità di previsione degli Istituti verso i partiti nelle ultime tornate elettorali nazionali. Sono disponibili, inoltre, gli studi riguardanti le Elezioni Politiche 2008 e le Elezioni Europee 2009.

Quindi guardando alla Classifica relativa alle Elezioni Europee 2014 gli Istituti che più si sono avvicinati al risultato elettorale dei quattro partiti maggiori nelle ultime rilevazioni pubblicate prima delle elezioni sono stati:

• SWG per il PD (con una certa sottostima del risultato; considerando che gli altri hanno rilevato il PD ancora meno bene, nessuno aveva previsto valori oltre il 40%)

• Poi Ipsos per il M5S (con una significativa sovrastima del risultato; malgrado l’errore è stato quello che si è avvicinato di più al risultato del M5S in quella circostanza)

• Demopolis per Forza Italia (con una leggera sovrastima del risultato; è stato quindi quello che si è avvicinato di più al risultato di FI in quella circostanza)

• Infine SWG per la Lega Nord (con una leggera sottostima del risultato; è stato quello che si è avvicinato di più al risultato della LN in quella circostanza)

Sondaggi elettorali: politiche 2013

Analogamente, gli Istituti che più si sono avvicinati al risultato elettorale degli stessi partiti nell’ultima rilevazione prima delle Elezioni Politiche 2013 sono stati:

• SpinCon per il PD (con una significativa sovrastima del risultato; è stato quindi quello che ha previsto il risultato più basso per il PD e si è quindi maggiormente avvicinato al dato reale)

• SWG per il M5S (con una forte sottostima del risultato; nonostante l’errore si è comportato meglio degli altri nel rilevare il M5S, nessuno aveva previsto valori superiori al 20%)

• ISPO per il PDL (con una leggera sovrastima del risultato; è stato quindi quello che si è avvicinato di più al risultato del PDL in quella circostanza)

• IPR Marketing per la Lega Nord (con una modesta sovrastima del risultato; è stato pertanto ampiamente quello che si è avvicinato di più al risultato della LN in quella circostanza)