TERMOMETRO POLITICO * SONDAGGI 18 APRILE: « EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, 6 ITALIANI SU 10 CONTRARI A DIRETTIVA CASE GREEN »

10.45 - venerdì 19 aprile 2024

LINK

Sondaggi TP, 6 italiani su 10 contrari a direttiva case green. Rimanendo in ambito internazionale ma venendo a tematiche più prossime agli italiani, parliamo della direttiva sulle case green approvata dal Consiglio Europeo. La direttiva rientra nel solco di quelle iniziative volte all’efficientamento energetico e alla tutela ambientale promosse dall’UE. Il parere degli italiani sulla direttiva è però generalmente sfavorevole, con oltre il 60% che non approva. Un 36,5% (la risposta maggioritaria) sostiene che si tratti di una direttiva ideologica e che ponga obiettivi irrealistici e che costringerebbe i cittadini a sborsare grandi cifre per ristrutturare casa. Poi, un 23,6% condivide l’intento ma ritiene che si tratti di obiettivi troppo ambiziosi e ravvicinati nel tempo.

Dall’altra parte, un 18,4% approva pienamente parlando di una direttiva “di buon senso, non troppo radicale e che affronta il problema”. Infine, per un 16,6% si tratta di una direttiva troppo generica e non vincolante e che pertanto si farà ben poco per l’ambiente e per il risparmio energetico.