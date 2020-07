SÜDTIROLER SPARKASSE * « GPI ERWIRBT GESAMTHEIT DER ANTEILE VON BIM ITALIA *** GPI ACQUISTA LA TOTALITà DELLE QUOTE DI BIM ITALIA »

Einsatz innovativer Verfahren und Technologien ermöglicht es, die Leistungen „in itinere“ zu evaluieren und gegebenenfalls rechtzeitig einzugreifen.

Die Lösungen von BIM Italia werden – verteilt über 12 Regionen – in 33 lokalen Gesundheitsbetrieben, 40 Krankenhäusern und 48 über ganz Italien verteilten Gesundheitseinrichtungen eingesetzt.

Zu den wichtigsten Kunden zählen: IRCCS Lazzaro Spallanzani Roma, Ospedale Pediatrico “Bambino Gesù” Roma, Azienda Ospedaliera Universitaria Meyer Firenze, Azienda Ospedaliera della Salute e della Scienza Torino, Humanitas Mirasole Milano, Ospedale Galliera Genova, Policlinico Federico II Napoli, Azienda Ospedaliera Antonio Cardarelli, A TS Milano Città Metropolitana, ASL Napoli 1 Centro.

Diese Operation ist Teil der Strategie von Gpi, die auf eine umfassendere Vision abzielt, nämlich das Angebot der Gruppe in den Bereichen Managementsysteme, Big Data und Analytics zu integrieren und zu verbessern. Ein Beweis dafür ist die Operation Oslo Italia G.m.b.H.. Im vergangenen Mai trat ein Unternehmen in die Gruppe ein, dessen Lösungen und Kompetenzen sich mit denen von BIM Italia und Gpi ergänzen. Zu den Kunden zählen über 70 Gesundheitseinrichtungen in 11 Regionen, darunter Istituto Ortopedico Rizzoli in Bologna, Istituto Giannina Gaslini in Genua, Grande Ospedale Metropolitano Niguarda in Mailand.

Um dieses, von Exzellenz geprägtes Dienstleistungsangebot zu verbessern, wurde innerhalb von ASA Software eine Business Unit für Managementsysteme, Big Data und Analytics geschaffen. Im Jahr 2019 erzielte die neue Geschäftseinheit einen Umsatz von über 8 Millionen Euro mit einem EBITDA von über 45%.

Die Übernahme von BIM Italia erfolgt in Ausführung des im Dezember 2017 abgeschlossenen Rahmenabkommens. Dieses sah den Kauf von Seiten von Gpi AG des gesamten Gesellschaftskapitals von BIM Italia G.m.b.H. vor, und zwar in zwei Tranchen: die erste, am 21. Dezember 2017 und am selben Tag dem Markt mitgeteilt, betrifft 70,3% des Gesellschaftskapitals, die durch Zeichnung der Kapitalerhöhung unter Ausschluss des entsprechenden Optionsrechts erworben wurden. Die zweite Tranche, die dem restlichen Anteil von 29,7% des Gesellschaftskapitals entspricht und bis zum 31. Dezember 2021 zu einem auf der wirtschaftlichen und finanziellen Leistung basierenden Wert durchgeführt werden soll.

Nicola Calabrò, Beauftragter Verwalter und Generaldirektor der Sparkasse erklärt: „Durch die Unterstützung von Gpi bei dieser strategischen Übernahme bestätigt sich die Sparkasse als historischer Partner der Gruppe und als qualifizierter Gesprächspartner auch für außergewöhnliche Operationen, die auf Geschäftswachstum und -entwicklung abzielen. Die Sparkasse ist nach wie vor sehr aufmerksam und präsent bei Initiativen zur Unterstützung des Territoriums, insbesondere in der Provinz Trient, wo die Bank an mehreren wichtigen Operationen zur Unterstützung öffentlicher und privater Investitionen beteiligt ist.“