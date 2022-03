PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * TRASFORMAZIONE DIGITALE: « SEI I PARTNER DEL PROGETTO “ INTERREG EUROPE OSIRIS“, DAL 27 AL 29 MARZO »

21.21 - giovedì 24 marzo 2022

Meeting in Trentino dei sei partner del progetto Interreg OSIRIS.L’esperienza di #RipartiTrentino al centro di un webinar in programma il 28 marzo alle 15.

Dal 27 al 29 marzo la Provincia autonoma di Trento ospita i sei partner del progetto Interreg Europe OSIRIS, che dopo l’interruzione forzata del 2020 tornano a incontrarsi in presenza, ospiti dell’APT Dolomiti Paganella.

Il progetto OSIRIS in questa sua nuova estensione post-pandemica ha l’obiettivo di valutare come le restrizioni imposte su tutte le regioni europee abbiano influenzato i modelli di partecipazione, i processi co-creativi, la definizione e lo sviluppo di politiche insieme agli utenti, cittadini o imprese che siano, con particolare riferimento ai temi della transizione ecologica e della trasformazione digitale.

In particolare il gruppo di lavoro della Provincia autonoma di Trento ha deciso di analizzare i processi di progettazione, implementazione e comunicazione della piattaforma #RipartiTrentino, creata per dare una risposta rapida ed efficace alle esigenze del sistema economico attraverso numerose misure di contributo gestite quasi esclusivamente con i mezzi digitali. Proprio il progetto pilota #RipartiTrentino, insieme ad altre esperienze locali, saranno al centro di un webinar internazionale in programma per lunedì 28 marzo alle ore 15 e trasmesso in diretta sul canale Youtube del progetto OSIRIS.

Nel 2020 i progetti Interreg Europe hanno dovuto affrontare le limitazioni dovute alla pandemia e una brusca interruzione delle relazioni fra le regioni europee coinvolte. La ripresa che stiamo sperimentando in questi mesi permette di incontrarsi nuovamente e riallacciare legami e riprendere il filo delle collaborazioni.

La visita studio in programma nei prossimi giorni sarà infatti l’occasione per presentare altre importanti esperienze di resilienza e coinvolgimento dei cittadini. Innanzitutto è stato scelto di far accogliere i partner ospiti dall’APT Dolomiti Paganella per far conoscere un territorio che attraverso l’esperienza del progetto Dolomiti Paganella FutureLab ha deciso di adottare un approccio partecipativo per trovare soluzioni condivise alle sfide di questi anni, a partire dal futuro delle nuove generazioni, il cambiamento climatico e il turismo sostenibile.

Il progetto OSIRIS in questa sua nuova fase sta lavorando nel mettere in luce le buone pratiche di resilienza, adattamento e innovazione che la pandemia ha generato. Il Trentino in particolare ha voluto porre l’attenzione sull’esperienza della piattaforma #RipartiTrentino. Durante l’emergenza legata alla pandemia è stato infatti possibile accelerare il processo di trasformazione digitale interno alla PA trentina, permettendo di velocizzare le procedure amministrative e di conseguenza erogare servizi agli utenti in maniera molto più rapida.

Grazie alle piattaforme attivate sono state gestite a oggi più di 50.000 domande di contributo, per circa 260 milioni di euro richiesti. I tempi dei procedimenti sono ridotti sensibilmente, fino a riuscire in alcuni casi a concedere il contributo in meno di 24 ore dalla data di presentazione della domanda da parte dell’impresa.

Webinar, “Resilienza alla pandemia: adattamento e innovazione, cosa abbiamo imparato”

Grazie alla collaborazione con Fondazione Hub Innovazione Trentino (HIT) sarà realizzato lunedì 28 marzo alle ore 15 un webinar internazionale dal titolo “Resilience to the pandemic: what we have learned – Experiences of adaptation, innovation and co-creation from Trentino region”, dove il Trentino mostrerà come sono state accolte e reinterpretate le sfide poste dalla pandemia per trovare nuove soluzioni di interesse per il territorio.

Al webinar, moderato da Elisa Morganti ((HIT), interverranno Matteo Previdi (Provincia autonoma di Trento), Nicola Doppio (HIT) e Alessandro Gretter (FEM).

L’evento è organizzato dall’Unità di missione strategica semplificazione e digitalizzazione della Provincia, partner del progetto OSIRIS, che, durante la pandemia, ha collaborato con il Dipartimento sviluppo economico, ricerca e lavoro nella realizzazione della piattaforma #RipartiTrentino. L’evento è stato supportato dal Dipartimento artigianato, commercio, promozione, sport e turismo, dall’APT Dolomiti Paganella e dal Comune di S. Lorenzo Dorsino.

Il webinar sarà trasmesso il webinar in diretta sul canale Youtube del progetto OSIRIS.

