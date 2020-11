SPARKASSE * LDV20 OPEN INNOVATION PROGRAM: « LA GIOVANE STARTUP TRENTINA EULERIA È LA VINCITRICE DELLA PRIMA EDIZIONE »

LDV20 Open Innovation Program: Euleria, giovane startup trentina, è la vincitrice di questa prima edizione. Con RADAR, l’evento dedicato all’innovazione imprenditoriale, si conclude la prima edizione di LDV20 Open Innovation Program. Le 5 migliori Startup di questa iniziativa hanno avuto modo di competere per il titolo di Migliore Startup 2020, premiata da Sparkasse.

Si è tenuta in forma digitale la prima edizione di RADAR, un evento dedicato all’innovazione imprenditoriale, che vuole diventare un appuntamento fisso per gli interessati a questo tema. Durante l’evento è stata condivisa l’esperienza sviluppata attraverso LDV20 Open Innovation Program, un’iniziativa che ha messo in relazione aziende clienti di Sparkasse e giovani startup provenienti da tutta Italia ed Europa.

“L’innovazione per Sparkasse rappresenta una strategia vincente, e l’attuale contesto lo conferma. La nostra banca punta tramite LDV20, lo spazio di Sparkasse dedicato all’innovazione, a sviluppare confronti e collaborazioni tra aziende mature e Startup, andando ad allargare il portfolio dei servizi che offriamo oggi al mondo business. Questo programma di Open Innovation sarà infatti lanciato nel 2021 come servizio a tutte le aziende clienti interessate, contribuendo così a sostenerle nella crescita, anche in questo periodo delicato”, sottolinea l’Amministratore Delegato e Direttore Generale, Nicola Calabrò.

Hanno preso parte all ́evento i quattro imprenditori del territorio che hanno partecipato a LDV20 Innovation Program quest ́anno. Si tratta di: LB LYOpharm, impresa bolzanina che opera nella biotecnologia e nella produzione di integratori alimentari e prodotti liofilizzati; Cyprianerhof, hotel 5 stelle leader di settore per l’eco-sostenibilità; Ecology Transport, azienda trentina impegnata nel settore del riciclo dei rifiuti; Doge Logistica, azienda trevigiana che si occupa di trasporti e spedizioni.

“Ciascun’azienda è stata supportata da LDV20 nel trovare risposta alle proprie necessità imprenditoriali, dialogando con le migliori soluzioni e tecnologie provenienti da Startup e PMI

innovative. Dall’altro lato a quest’ultime è stata data l’opportunità di sviluppare collaborazioni e ottenere commesse, fondamentali per la loro crescita imprenditoriale”, spiegano Sofia Khadiri e Pietro Trentini, Project Managers di LDV20.

Dopo un processo di selezione, sono state individuate 5 Startup che hanno avuto modo di presentarsi e di far conoscere il proprio business innovativo all’interno dell’evento RADAR. La giuria di Sparkasse, composta da responsabili della Rete Commerciale, che seguono alcune delle migliori aziende del territorio, ha dunque valutato la migliore start up di questa prima edizione. La vincitrice è stata Euleria, una Startup innovativa trentina che nasce con la mission di aiutare i professionisti del movimento e i fisioterapisti a seguire i propri pazienti in presenza e da remoto. Con quest’obiettivo, la Startup ha ideato una tecnologia basata sui sensori inerziali, che misurano i movimenti del paziente con un’elevata precisione.

“I dati registrati dai sensori vengono elaborati dal software in tempo reale e restituiti al paziente sotto forma di gaming experience. Al contempo, il software fornisce al professionista informazioni tecniche sull’efficacia degli esercizi eseguiti dal paziente, all’interno di una piattaforma dedicata“, racconta David Tacconi CEO e Co-Founder di Euleria.

“Abbiamo consegnato il premio a questa Startup perché nella sua mission è stata capace di unire il mondo dell’informatica e dei dispositivi tecnologici al mondo della fisioterapia a domicilio, sviluppando un prodotto che sta avendo un impatto positivo e innovativo sul territorio. Oltre a questo, ci è piaciuto il business model completo e la composizione del team molto variegato”, spiega Moritz Moroder, Responsabile della Direzione Commercial Banking, che ha presieduto la giuria.

Un’interessante lettura della particolare situazione economica che stiamo vivendo è stata anche data dall’ospite d’eccezione Roberto Verganti, docente di Leadership e Innovazione presso Harvard Business School e Stockholm School of Economics. Il professore ha condiviso con tutti i partecipanti alcuni spunti su come superare questo periodo avviando innovazioni di valore.

*

LDV20 Open Innovation Program: das junge Startup-Unternehmen „Euleria“ gewinnt die erste Ausgabe Im Rahmen der Veranstaltung RADAR, die den Abschluss der ersten Ausgabe von LDV20 Open Innovation Program bildet, konkurrierten die fünf besten Startups, die in die Endrunde gelangt sind, um den Titel “Bestes Startup 2020” der Sparkasse. Die erste Auflage von RADAR, der in Zukunft als „Jour fixe“ für unternehmerische Innovation stattfinden soll, wurde online abgehalten. Die Veranstaltung bot ein Erfahrungsaustausch zwischen den Teilnehmern der Initiative „LDV20 Open Innovation Program“, wo Unternehmenskunden der Sparkasse mit jungen Startups aus ganz Europa zusammengeführt wurden. „Innovation ist für die Sparkasse eine Erfolgsstrategie, und die aktuelle Entwicklung bestätigt dies. Unsere Bank fördert mit LDV20, der Innovationsschmiede der Sparkasse, den Austausch und die Zusammenarbeit zwischen etablierten Unternehmen und Startups. Gleichzeitig erweitern wir dadurch auch unsere Dienstleistungspalette für Unternehmen: Ab 2021 wird das Open-Innovation- Program als neue Dienstleistung allen interessierten Firmenkunden angeboten. Auf diese Weise unterstützen wir ihr Wachstum auch in dieser schwierigen Zeit,“ unterstreicht der Beauftragte Verwalter und Generaldirektor, Nicola Calabrò. An der Initiative haben vier Unternehmen aus dem Einzugsgebiet der Sparkasse teilgenommen. Bei den Unternehmen handelt es sich um: LB LYOpharm, ein Südtiroler Unternehmen, das im Sektor der Biotechnologie und in der Herstellung von Nahrungsergänzungsmitteln und gefriergetrockneten Produkten tätig ist, Cyprianerhof, ein 5-Sterne-Hotel, das führend im Bereich der ökologischen Nachhaltigkeit ist, Ecology Transport, ein Trentiner Unternehmen, das im Recyclingsektor aktiv ist, und Doge Logistica, ein Transport- und Speditionsunternehmen aus Treviso. „Die teilnehmenden Unternehmen wurden von LDV20 bei der Suche nach Lösungen für ihre Bedürfnisse unterstützt, indem die adäquatesten Technologien von Startups und innovativen 1