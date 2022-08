SONDAGGIBIDIMEDIA.COM * EUROPA: « GERMANIA, SCENDE SPD SALGONO I VERDI / SVEZIA, GIÙ SINISTRE / SPAGNA, SALGONO I POPOLARI / UK, LABURISTI A +8% SU CONSERVATORI »

07.07 - giovedì 11 agosto 2022

Sondaggi d’Europa – nuova puntata. Scende la Spd in Germania mentre salgono i verdi, giù le sinistre in Svezia, salgono i Popolari i Spagna, Laburisti inglesi a +8% sui Conservatori, avanzano i Socialdemocratici in Romania. Centrodestra in testa in Grecia.

Analizzeremo le intenzioni di voto nei vari paesi del nostro continente. Vediamo che vento (politico) soffia in Europa.

Per comodità inseriamo la legenda con la famiglia europea di appartenenza.

Colore rosso: S&D

Colore rosso scuro: GUE-NGL

Colore arancione: RE

Colore blu: EPP

Colore nero: ECR – EAFD – ID

Colore verde: GREENS/EFA.

Svezia Demoskop Poll – Socialdemocratici -2.6%; Moderati -0.7%; Democratici +1.3%; Sinistra -0.7%; KD +0.8%; Centro +0.1%; Verdi -0.1%; Liberali +1%.

Socialdemocratici S&D 28.7%; Moderati PPE 20.3%; Democratici ECR 17.7%; V GUE-NGL 7.7%; C RE 7.2%; KD PPE 6.9%; L RE 5.7%; Verdi GREENS/EFA. 4.8%.

Finlandia Talou Poll – Ps +0.8%, Kok -0.3%, Vhr -0.4%, Vas +0.3%, Sdp +0.5%, Kesk -0.8%.

Kok EPP 23.4%; SDP S&D 20.3%; PS ID 16.1% KESK RE 11%; VHR GREENS/EFA 9.3%; Vas GUE-NGL 8.1%; SFP RE 4.4%; KD PPE 3%.

Germania Infratest Dimap Poll – Spd -2%; Cdu +1%; Verdi +1%; Liberali stabili; Afd +1%; Linke stabile

Cdu EPP 28%; Verdi GREENS/EFA 23%; Spd S&D 17%; Afd ID 13%; Liberali RE 7%; Linke GUE-NGL 4%; altri 8%.

Polonia Social Changes / wPolityce.pl Poll – Pis +1%; Civic Coalition -3%; Polonia 2050 stabile; Lewica +1%; Confederation +1%; Partito dei contadini -1%.

Pis ECR 38%; Civic Coalition RE 27%; Polonia 2050 RE 10%; Confederation NI 9%; Lewica S&D 8%; Partito dei contadini EPP 3%.

Regno Unito Redfield & Wilton Poll – Conservatori -2%; Laburisti +2%; Verdi -3%; Snp stabile; Libdems +2%; Reform Party stabile.

Laburisti S&D 40%; Conservatori ECR 32%; Libdems RE 13%; Verdi GREENS/EFA 4%; Snp GREENS/EFA 4%; Reform Party 4%.