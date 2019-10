SKIAREA CAMPIGLIO DOLOMITI DI BRENTA – VAL DI SOLE E VAL RENDENA * STAGIONE INVERNALE 2019-2020: « È ONLINE SKI.IT, IL NUOVO SITO INTERNET »

In vista della stagione invernale 2019/2020 è online Ski.it, il nuovo sito internet della Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta Val di Sole Val Rendena.

Il nuovo portale unisce ora i siti internet delle tre società impiantistiche di Funivie Folgarida Marilleva spa, Funivie Madonna di Campiglio spa e Funivie Pinzolo spa e raccoglie su un unico canale di comunicazione tutte le informazioni, le notizie e le novità legate alla Skiarea veicolandole in maniera integrata e coordinata.

Ski.it non vuole essere solo un sito web. È un grande passo verso un nuovo modo di comunicare da parte delle tre società impiantistiche, sempre più improntato a promuovere e valorizzare la Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta nel suo complesso con l’obiettivo di rafforzarne ulteriormente l’immagine e il posizionamento sul mercato e attrarre e fidelizzare la clientela. Da qui la decisione di incorporare in un’unica pagina, denominata Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta, anche i profili social delle tre società (Facebook, Instagram e YouTube).

Dal layout grafico e strutturale pensato per rendere più efficace e immediata la comunicazione dei servizi offerti e una più facile navigazione da parte dell’utente, Ski.it racconterà la Skiarea puntando su contenuti emozionali e di elevata qualità. Particolare cura, infatti è stata riservata, oltre che alla grafica e alla struttura del sito, anche alla scelta delle fotografie e dei video e alla stesura dei testi. Le tre località, inoltre, sono state caratterizzate in base a tre temi principali, che riflettono l’anima e lo stile della vacanza dell’ospite: Family per Folgarida Marilleva, Fun&Glamour per Madonna di Campiglio e Slow Ski per Pinzolo. Il nuovo sito, inoltre, sfrutta le più recenti tecniche del responsive design per consentire una fruizione ottimale anche su dispositivi mobili, come smartphone e tablet.

Navigare all’interno del sito è facile e intuitivo. Nella parte più visibile del sito, nell’header in alto a destra, si trovano le voci Webcam, Impianti, Meteo, Skipass e Alloggio, che in base all’analisi dei vecchi portali sono risultate essere le più visitate dagli utenti. Si potrà accedere a queste pagine anche dal menu a tendina posizionato a fianco. Si potranno cercare le informazioni facendo riferimento all’intera Skiarea oppure selezionando la singola località così come si potrà accedere anche all’area istituzionale delle tre società grazie allo spazio predisposto ai piedi del sito (footer).