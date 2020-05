” SI-AMO TRENTO ” * ” AGENDA TRENTOLTRE “: IANESELLI, « UNA CITTà NON SI AMMINISTRA CONTINUANDO CON LA PROPAGANDA ELETTORALE, MA INVESTENDO IN PRIORITà RICONOSCIUTE »

“L’agenda “Trentoltre”, elaborata dalla Giunta comunale per accompagnare la ripartenza della città attraverso l’individuazione di risorse e con un progetto di rilancio e di sostegno di immediata operatività, è un esempio di concretezza dal quale possono prendere le mosse azioni per il futuro.

Davanti alla continua rincorsa di promesse di ogni tipo e di fronte al continuo crearsi e ricrearsi di organismi, piani di intervento, comitati, commissioni e consulenti buoni per qualsiasi occasione comunicativa, era necessario uno sforzo di elaborazione reale, concreta, e misurabile nei fatti. Perché una città non si amministra continuando a sfogliare l’album della propaganda elettorale, ma investendo, nei limiti di ciò che è disponibile, in scelte effettive e di priorità riconosciute.

Il futuro, per quanto incerto, non potrà che essere affrontato con gli strumenti di una programmazione assunta come cultura di governo, per intervenire nei problemi e per risolverli insieme: politica e cittadinanza, le due facce di una Trento che non si arrende e che si rilancia ogni giorno.”

*

Franco Ianeselli

Candidato sindaco SìAmoTrento