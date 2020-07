SETTIMANALE “ CHI “ * « LE PRIME IMMAGINI DI UN’ALTRA RODRIGUEZ ALLA CORTE DI RE STEFANO, HANNO TRASCORSO TUTTO IL WEEKEND INSIEME SULLA BARCA DEL CONDUTTORE »

Su Chi, in edicola da mercoledì 8 luglio, le prime immagini esclusive del weekend a Napoli di Stefano De Martino, in compagnia di una bellissima Rodriguez… Ma questa volta non si tratta di Belen, dalla quale si è separato definitivamente, ma di Mariana, anche lei single dopo la fine della sua storia con l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi Simone Susinna. I due si conoscevano già da tempo, anche se i primi passi li ha fatti il conduttore sui social… Così Stefano e Mariana hanno trascorso tutto il weekend insieme sulla barca del conduttore, tra l’altro, attraccata non lontano da quella su cui Belen ha trascorso il fine settimana con l’imprenditore Gianmaria Antinolfi.