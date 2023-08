21.21 - domenica 6 agosto 2023

Sergio Divina ha incontrato al Ristorante Alfio a Drò (Tn) Carlo Modena, di Riva del Garda. Secondo l’ex senatore la figura professionale ed umana di Modena corrisponde al prototipo del candidato ideale per la sua lista, in vista delle amministrative di ottobre 2023 in Trentino.