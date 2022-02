INTERROGAZIONE DALLAPICCOLA – DEMAGRI – ROSSI * CASTELLER: « “30 ORSI DI TROPPO A DETTA DELLA PAT, SI COSTRUIRANNO 30 GABBIE PER CATTURARLI?“ / RISPOSTA FUGATTI, “NO A COLLOCAZIONE DI ALTRI ESEMPLARI PER CAPTIVAZIONE PERMANENTE“ »

Oggetto: Interrogazione n. 1730 del 27 agosto 2020. “Trenta orsi di troppo, a detta di Fugatti. Si costruiranno 30 gabbie per catturarli tutti?”

Si forniscono di seguito gli elementi informativi richiesti.

Come è noto gli accadimenti della scorsa stagione hanno reso necessaria la captivazione permanente degli orsi pericolosi M49 ed M57. Gli stessi sono stati collocati presso l’area faunistica del Casteller che già ospitava l’orsa DJ3. Il 26 aprile u.s. quest’ultimo esemplare è stato trasferito nell’area faunistica della Foresta Nera, gestita dalla Fondazione per Orsi di Worbis (D), grazie all’interessamento ed ai contatti dell’Amministrazione provinciale. In seguito (20 dicembre 2021) è stato trasferito anche l’orso M57 presso un’area faunistica sita a Veresegyhàzi in Ungheria. Al momento è dunque ancora custodito presso la struttura del Casteller l’esemplare maschio M49. Anche per quell’esemplare non è esclusa in futuro la ricollocazione in aree diverse.