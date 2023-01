SEN. PATTON (AUTONOMIE) * “VIAGGI DELLA MEMORIA”: “ È UN PROVVEDIMENTO DI ALTO VALORE SIMBOLICO, LA STORIA NON PUO DISSOLVERSI NEL TEMPO “

19.13 - mercoledì 18 gennaio 2023

“Un Provvedimento di alto valore simbolico: questi viaggi consentono un apprendimento esperienziale della storia, restituendo fino in fondo il significato di eventi che devono essere alla base delle nostre coscienze.

La storia dunque come valore che non può essere dissolto nel tempo, perché certi drammi e certi ricordi non possono mai sfumare.

Questo provvedimento – ha aggiunto – è anche un’occasione per riflettere sulla scuola come strumento di formazione civile ed alla cittadinanza. L’esperienza di quel viaggio aiuterà le ragazze e i ragazzi a capire cosa ha significato vivere fuori dalla democrazia e nel più totale disprezzo dei diritti universali dell’essere umano.

Per questi motivi e con questo spirito, il Gruppo per le Autonomie vota convintamente a favore del Provvedimento per i Viaggi della Memoria.”

Così in aula il senatore trentino del Gruppo per le Autonomie Pietro Patton.