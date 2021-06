SAT E DOLOMITI ENERGIA * “ RIFUGI SEMPRE PIÙ GREEN ”: « AL VIA IL PROGETTO PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI ALCUNI RIFUGI E LA MANUTENZIONE DEI SENTIERI PER RAGGIUNGERLI »

SAT e Dolomiti Energia lanciano l’innovativo progetto “Rifugi sempre più green”, destinato alla riqualificazione energetica di alcuni rifugi SAT e alla manutenzione dei sentieri per raggiungerli. Un primo passo di un percorso che vuole sostenere l’ambiente e le attività legate alla montagna.

Il progetto consente a SAT di promuovere la tutela della sostenibilità ambientale e, al contempo, di ricavare fondi da reinvestire in un progetto eco-solidale di riqualificazione dei rifugi del Trentino, tra questi il rifugio Val d’Amola “G. Segantini”, il rifugio Cevedale “G. Larcher”, il rifugio Stavel “F.Denza” e il rifugio Cima d’Asta “O. Brentari”.

Gli interventi “green” riguarderanno la realizzazione di nuove centraline idroelettriche, la ricerca di soluzioni tecnologiche per il risparmio energetico e l’utilizzo di impianti innovativi per rendere questi rifugi indipendenti dall’uso di energia derivata da combustibili fossili, quindi da energia non rinnovabile.

Come? Grazie all’impiego dell’energia idraulica dei corsi d’acqua nei pressi dei rifugi, all’impiego di materiali e soluzioni ad alto risparmio energetico e all’utilizzo di tutte le risorse rinnovabili presenti: un’energia pulita per eccellenza per muovere le turbine e generare elettricità e calore.

Dolomiti Energia, inoltre, si impegna a creare offerte energetiche dedicate ai soci SAT particolarmente accattivanti dal punto di vista economico (Win Gas SAT e Win Energy SAT) che, grazie ad un meccanismo di raccolta fondi, rappresenteranno anche un’importante opportunità per supportare il progetto di valorizzazione e riqualificazione dei rifugi sotto l’aspetto dell’efficienza energetica.

Come funziona la raccolta fondi?

Dolomiti Energia riconoscerà a SAT un contributo annuo pari a 10 euro per ogni contratto sottoscritto e correttamente attivato per sostenere il progetto solidale “Rifugi sempre più green”.

Il conteggio dei 10 euro da versare verrà fatto sui contratti attivi al 31 dicembre di ogni anno. Il socio che sottoscrive l’offerta non dovrà sostenere alcun costo e non si vedrà applicata alcuna maggiorazione. Al contrario, con la sottoscrizione dell’offerta, impegna Dolomiti Energia a versare 10 euro per ciascun contratto in essere al progetto solidale.

Grazie a questa partnership, gli stessi soci SAT potranno anche contribuire a fare del bene all’ambiente con l’energia 100% rinnovabile e con la compensazione della CO2 per il gas naturale, ovvero la produzione di CO2 derivata dall’uso domestico del gas verrà compensata attraverso l’attivazione di progetti eco-sostenibili in grado di assorbire pari quantità di CO2.

Sia SAT che Dolomiti Energia hanno radici capillari e profonde sull’intero territorio e sono accomunate dalla volontà di contribuire a far crescere una forte sensibilità verso la sostenibilità ambientale.

“Sostenere significa appoggiare progetti, incoraggiare la loro realizzazione, patrocinare iniziative e sviluppare forme di tutela promozione integrata: è con queste parole che la SAT ha approvato e ora lancia questa iniziativa. Lo fa a vantaggio dei propri soci e insieme a essi a rinvigorire la riqualificazione delle proprie strutture” dichiara Anna Facchini, Presidente SAT.

“Insieme a SAT, condividiamo l’obiettivo di proteggere e valorizzare il nostro territorio. Ci accomuna la volontà di contribuire a diffondere quei valori che sono caratteristici di entrambe le nostre realtà: far crescere una forte sensibilità verso la sostenibilità ambientale. Per questo ci siamo impegnati nel creare delle offerte dedicate ai soci SAT al fine di sostenere il progetto di valorizzazione e riqualificazione energetica dei rifugi. In questo modo siamo sicuri che fianco a fianco potremo promuovere i nostri valori comuni ovvero lo sviluppo sostenibile e la tutela dell’ambiente” conclude Romano Stefani, Direttore Commerciale.