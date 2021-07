PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * VASCO ROSSI: « GIOVANI MUSICISTI E BAND PROTAGONISTI DEL FESTIVAL ROCK, 60MILA BIGLIETTI RISERVATI AI RESIDENTI NELL’EUREGIO »

Giovani musicisti e band protagonisti del Festival rock: 6 finalisti si esibiranno sul palco della Trentino Music Arena Vasco Rossi, 60mila biglietti riservati ai residenti nell’Euregio.

Circa 60mila biglietti per lo show di Vasco Rossi nella nuova Trentino Music Arena saranno riservati ai residenti nei territori dell’Euregio (Trentino, Alto Adige/Suedtirol e Tirolo), ai quali si guarda anche per la promozione del Contest-Festival Trentino Rock dedicato a musicisti e band del territorio. Lo prevede la convenzione fra la Provincia autonoma di Trento e l’organizzazione del grande show in programma il 20 maggio 2022 all’interno dell’area San Vincenzo di Mattarello: location che potrà ospitare ben 120mila spettatori. Le prevendite si apriranno il prossimo 10 settembre.

La società Vivaticket, che si occuperà della vendita dei biglietti attraverso il proprio circuito – vascolive.vivaticket.it , vivaticket.com e punti vendita autorizzati – riserverà il 50% dei biglietti disponibili – al netto delle prevendite riservate nelle 48 ore precedenti agli iscritti al Fan Club – ai residenti nell’Euregio così suddivisi: 10mila ticket a 75 euro, 15mila a 60 euro e 35mila a 45 euro, in base alla qualità dei posti (oltre a costi di prevendita e alle commissioni di servizio). Della copertura di questi posti si occuperà direttamente il gestore del ticketing al momento dell’acquisto online, mentre i biglietti verranno spediti direttamente a casa.

Nelle prossime settimane l’organizzazione predisporrà inoltre regolamento e bando per il concorso riservato a musicisti e band provenienti dalle diverse zone dell’Euregio, con l’obiettivo di valorizzare i giovani talenti locali. I 6 finalisti del Festival Trentino Rock avranno la possibilità di esibirsi nel pomeriggio dell’evento sul palco della Trentino Music Arena.