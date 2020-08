RTL 102.5 * POWER HITS ESTATE: «  I BOOMDABASH & ALESSANDRA AMOROSO IN TESTA ALLA CLASSIFICA / A SEGUIRE LAURO – IRAMA – TAKAGI & KETRA FEAT – ELODIE – MARIAH E GIPSY KINGS – GABBANI »

La classifica di “RTL 102.5 POWER HITS ESTATE 2020” dell’ottava settimana vede ancora una volta sul primo gradino del podio I BOOMDABASH & ALESSANDRA AMOROSO. A seguire ACHILLE LAURO, IRAMA, TAKAGI & KETRA feat. ELODIE, MARIAH e GIPSY KINGS, E FRANCESCO GABBANI.

La classifica è stata svelata, come ogni domenica, in diretta su RTL 102.5.

I BOOMDABASH & ALESSANDRA AMOROSO in collegamento in diretta con RTL 102.5 hanno così commentato il primo posto:

La classifica del “POWER HITS ESTATE 2020”, l’unica classifica che decreta il vero tormentone dell’estate, si può continuare a votare sul sito www.rtl.it.

La classifica delle prime 50 canzoni suonate alla radio che premierà il tormentone dell’estate 2020 è realizzata da RTL 102.5, in collaborazione con EarOne. Come ogni anno la classifica verrà stilata ponderando il dato dell’airplay fornito da EarOne e il voto degli ascoltatori, che potranno esprimere la propria preferenza tramite il sito rtl.it.

Da lunedì a venerdì, dalle ore 16.00 alle ore 17.00 Fabrizio Ferrari e Matteo Campese annunceranno, in ognuno dei 5 giorni di trasmissione, 10 canzoni presenti nella classifica settimanale, nella posizione in cui si trovano in quel momento. Durante il weekend dalle 15.00 alle 17.00 invece, annunceranno i 50 brani in classifica: il sabato, dalla posizione nr.50 alla nr.26, e la domenica, dalla nr.25 alla prima posizione.