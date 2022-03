“VINIFERA” * MOSTRA MERCATO: « I VINI ARTIGIANALI DELL’ARCO ALPINO A “TRENTOEXPO”, SABATO 26 E DOMENICA 27 MARZO »

13.33 - lunedì 21 marzo 2022

Vinifera – Mostra Mercato dei vini artigianali dell’arco alpino ritorna come di consueto il primo weekend di Primavera negli spazi di TrentoFiere. Sabato 26 e domenica 27 marzo oltre ai banchi d’assaggio, con la possibilità di acquistare direttamente dagli oltre 130 produttori provenienti da tutte le regioni cisalpine e da Francia, Austria, Svizzera e Slovenia, si svolgeranno le masterclass di Vinifera.

Saranno quattro gli incontri di approfondimento dedicati ai produttori dell’associazione francese Vignerons de Nature, ai vini PIWI, al mondo del miele delle erbe e del pane con la partecipazione di Mieli Thun, Primitivizia e Panificio Moderno e alla presentazione ufficiale del numero 0 della rivista Verticale, il nuovo magazine dedicato alle verticali del vino, in compagnia degli ideatori Matteo Gallello e Nelson Pari che si concluderà con un’imperdibile verticale di sei annate del Lagrein Laurenc di Martin Gojer – Pranzegg. Le masterclass si svolgeranno tutte nelle sale del Muse – Museo di scienze naturali di Trento, a pochi passi dalla fiera. Fino al 1 aprile, chi si presenterà con il biglietto di ingresso a Vinifera, godrà di una tariffa ridotta di € 9,00 per visitare il museo.

La due giorni sarà animata dalla live radio di BaBa – Associazione Culturale Feat. “Mamma Guarda Senza Solfiti!” e dalla presenza di tre illustratrici che trasformeranno in immagini le emozioni dei visitatori: Febo – Federica Bordoni, Anna Formilan e Giorgia Pallaoro.

Durante la manifestazione, che si svolgerà in modalità “ecoevento”, sarà possibile acquistare taschine porta bicchiere e shopper prodotte artigianalmente dalla Sartoria de L’Ucia e serigrafate da Gruppo78, oppure portare una propria maglietta e farsi riprodurre live il logo dell’evento con un piccolo contributo presso lo stand di Frammenti Serigrafia.

Da segnalare infine un’importante iniziativa: la raccolta fondi WHU! We Wanna Help Ukrainians! nata per aiutare i profughi della guerra ucraina e la popolazione civile in difficoltà. Tutto il ricavato del merchandising Vinifera venduto in fiera verrà devoluto in beneficenza all’Associazione Culturale degli Ucraini in Trentino – RASOM Aps, unitamente alle donazioni raccolte durante gli eventi del Forum che si sono svolti per tutto il mese di marzo e alle donazioni spontanee che verranno raccolte durante la Mostra Mercato.

Vinifera è realizzata grazie al sostegno e al contributo di Bertolin Imballaggi, Cartopack, Smart Analysis-DNAPhone, Unionvetro, Tava e La Compagnia del Relax e alla nuova partnership con Confesercenti, con il patrocinio di Provincia Autonoma di Trento, Comune di Trento e Cassa Rurale della Vallagarina.

Tutte le info, il programma completo e l’elenco dei produttori italiani ed esteri presenti alla Mostra Mercato su www.viniferaforum.it.

INFO IN BREVE | Vinifera a Trento

Quando: sabato 26 e domenica 27 marzo 2022

Dove: Polo espositivo Trento Expo a Trento, in Via Briamasco 2

Orario di apertura al pubblico: sabato e domenica dalle 11:00 alle 19:00