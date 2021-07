CONSIGLIO PROVINCIALE TRENTO * MARTER – RACCOLTA FIRME: « CONSEGNATE AL PRESIDENTE KASWALDER 260 SOTTOSCRIZIONI, PER PROTEGGERE L’ABITATO DAL RUMORE DEI MEZZI PESANTI »

A Marter una barriera contro il traffico: consegnata la raccolta firme a Palazzo Trentini. Proteggere l’abitato di Marter dal rumore assordante dei mezzi pesanti che lo attraversano, diventato ormai insostenibile. Questo chiedono i cittadini della Valsugana, che hanno promosso una petizione (260 le sottoscrizioni fin qui raccolte), per sensibilizzare le istituzioni su questo tema. La statale 47 divide in due il comune, ma il lato sud dell’abitato risulta esposto ai rumori del traffico, aumentato in maniera esponenziale negli ultimi anni, ha spiegato il primo firmatario del documento Alessandro Roat che accompagnato dal Sindaco di Roncegno Terme Mirko Montibeller ha consegnato questa mattina il plico di firme al Presidente del Consiglio provinciale Walter Kaswalder.

Nella parte nord dell’abitato è stata nel tempo realizzata una barriera antirumore che ha attenuato il problema: l’auspicio è che la misura si estenda anche al lato sud tuttora esposto al traffico e ulteriormente penalizzato anche dall’effetto riflettente delle barriere sull’altro lato. Il sindaco ha ricordato che il problema è stato sottoposto all’attenzione della Provincia già dal lontano 2013, senza che tuttavia fin qui si giungesse ad una soluzione.

L’amministrazione provinciale pare abbia inserito nel Piano l’intervento sulla strada con la posa di un manto di asfalto fonoassorbente, soluzione giudicata dai firmatari insufficiente a rimuovere la problematica: l’auspicio è che si proceda al completamento delle barriere acustiche in parallelo sul lato del paese esposto al traffico. Anche dal punto di vista turistico, ha aggiunto Roat, l’abitato risulta penalizzato, con il passaggio della ciclabile non protetto, proprio in prossimità della statale. Naturalmente la costruzione della barriera comporterà poi altre riflessioni di natura paesaggistica e urbanistica, ma questo è un altro problema, che si affronterà a tempo debito.

Il presidente Kaswalder ha assicurato massima disponibilità e attenzione all’argomento. La petizione segue ora il suo iter e sarà assegnata per l’esame alla Commissione legislativa competente, dove i firmatari saranno ascoltati dai consiglieri provinciali.