RTL 102.5 * CRISTINA D’AVENA: « SONO EMOZIONATISSIMA PER STASERA, COME FOSSE IL MIO PRIMO CONCERTO »

Questa mattina Cristina D’Avena è stata intervistata su RTL 102.5 in Non Stop News condotto da Giusi Legrenzi, Pierluigi Diaco ed Enrico Galletti e questa sera sarà protagonista nella SUITE 102.5 PRIME TIME LIVE a partire dalle 21.00. Stasera Cristina D’Avena presenterà, le sue sigle dei cartoni animati più famose in una versione speciale e acustica in esclusiva per RTL 102.5.

“Sono emozionatissima, come se fosse il mio primo concerto in assoluto, è un momento terribile, e la nostra musica che è con noi e dentro di noi deve sempre rimanere viva, quindi grazie a Rtl 102.5 che ci dà questa opportunità”. Così Cristina D’Avena ai microfoni di Rtl 102.5.