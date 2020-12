DOLOMITI ENERGIA * MALTEMPO: « A CAUSA DELLA FORTE NEVICATA IN CORSO, SI SEGNALA CHE LA RACCOLTA DEI RIFIUTI PREVISTA NEL POMERIGGIO VERRÀ SOSPESA »

A causa della forte nevicata attualmente in corso, si segnala che la raccolta dei rifiuti prevista nel pomeriggio odierno viene sospesa, fatta eccezione per la raccolta del residuo programmata a Povo e Villazzano e quella del vetro in Oltrefersina. Quanto non sarà possibile raccogliere oggi, verrà recuperato e raccolto nelle giornate di domani e dopodomani. La raccolta del residuo prevista questa mattina a Sopramonte e Cadine è stata effettuata ove possibile. Anche in questo caso, quanto non raccolto sarà recuperato nelle giornate di domani e dopodomani.