Un pensiero di solidarietà al povero assessore Roberto Failoni: non voleva la Legge sulle chiusure domenicali ed ha dovuto non solo votarla, ma anche firmarla. Voleva dieci apt ed ora invece ne dovrà digerire undici, come del resto giustamente chiedeva Rovereto e la Vallagarina.

*

Ugo Rossi – Capogruppo Patt in Consiglio provinciale Trento