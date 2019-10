RETE 4 * “ DRITTO E ROVESCIO ”: « GIOVEDì 10 OTTOBRE L’ATTUALITÀ POLITICA TRA LA NUOVA FINANZIARIA E L’IMMIGRAZIONE »

Domani, giovedì 10 ottobre, in prima serata, nuovo appuntamento con “Dritto e rovescio”, il programma di approfondimento e inchiesta condotto da Paolo Del Debbio che, in copertina, in un reportage girato a Trieste, mostrerà materiale e testimonianze esclusive sulla vicenda dei due agenti di polizia uccisi lo scorso venerdì.

In apertura, un inedito “faccia a faccia” tra il conduttore e il direttore del quotidiano “Libero” Vittorio Feltri, sull’attualità politica e i sui protagonisti, commentando l’operato e le dichiarazioni dei leader politici italiani: dal premier Giuseppe Conte a Matteo Renzi, da Luigi Di Maio a Silvio Berlusconi, da Matteo Salvini a Lorenzo Fioramonti.

Al centro del dibattito anche l’economia con un approfondimento sulla nuova Finanziaria. L’esecutivo giallorosso promette di bloccare l’aumento dell’Iva, tagliare il cuneo fiscale e aumentare il salario minimo.

Ma le misure previste danneggeranno la classe media? Se ci saranno nuove tasse, non c’è il rischio che aumenti invece l’evasione? Se ne discuterà con la senatrice Lucia Borgonzoni (Lega), il deputato Andrea Ruggieri (FI) e Gianfranco Librandi (Italia Viva).

Con i deputati Emanuele Fiano (Pd) e Giovanni Donzelli (FdI) spazio anche all’immigrazione con un’inchiesta che mostra l’aumento degli sbarchi nel nostro Paese e un reportage da Milano che documenta come gli immigrati commettano reati tre volte in più rispetto ai cittadini italiani: c’è una stretta correlazione tra questi fatti?