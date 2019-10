CRCTU – TRENTO * SEGGIOLINI ANTIABBANDONO PER BAMBINI SOTTO I 4 ANNI: « L’OBBLIGO SCATTERÀ DOPO 120 GIORNI DALLA SUA ENTRATA IN VIGORE (SI PARLA QUINDI DI FEBBRAIO 2020) »

Seggiolini anti-abbandono per bambini al di sotto dei 4 anni.

In merito al decreto firmato dalla Ministra dei Trasporti il 7.10.2019 (decreto attuativo dell’art. 172 del Codice della Strada) che regola i cd. “seggiolini anti-abbandono” è opportuno sapere che deve ora essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale, e che l’obbligo scatterà dopo 120 giorni dalla sua entrata in vigore (si parla quindi di febbraio 2020).

Ad oggi non risulta ancora disponibile il testo del decreto.

Pertanto non c’è nessuna urgenza di precipitarsi all’acquisto dei seggiolini. All’effettiva entrata in vigore si saprà poi anche se e quali bonus fiscali agevoleranno l’acquisto dei seggiolini da parte delle famiglie.

Vi saranno due tipi di dispositivi: quelli volti ad adeguare seggiolini già installati, e sistemi già integrati. Ambedue i sistemi dovranno attivarsi automaticamente, e dare un segnale di conferma al conducente.

In caso di bisogno dovranno dare l’allarme, mediante segnali visivi ed acustici, oppure visivi percettibili sia dall’interno che dall’esterno dell’abitacolo.

Secondo il quotidiano “Il Sole 24 Ore” i dispositivi “potranno” essere dotati di sistemi automatici di chiamata o messaggistica; non è però ancora chiaro come si potrà garantire che il telefono contattato sia davvero raggiungibile.