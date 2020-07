RAI 1 * ENNIO MORRICONE: « IN SEGUITO ALLA SCOMPARSA DEL GRANDE MUSICISTA MOLTI GLI SPAZI DEL PALINSESTO CHE DEDICHERà AL RICORDO DEL COMPOSITORE »

In seguito alla scomparsa, questa notte, del grande musicista Ennio Morricone, sono molti gli spazi del palinsesto che Rai Radio1 dedicherà al ricordo del compositore, premio Oscar alla carriera nel 2007 nella giornata di oggi.

Dopo aver tempestivamente dato la notizia della scomparsa nei Giornali radio del mattino, tutti i programmi della prima radio Rai stanno ricordando il Maestro: a partire da alcune finestre all’interno di Radio anch’io sport, e di Centocittà. E poi, dalle 10.30 alle 11.30 il programma Giorno per Giorno, condotto da Francesca Romana Ceci, Eleonora Belviso e Mauro Zanda che sarà dedicato all’artista romano ripercorrendone la carriera, le colonne sonore più importanti, il suo valore dal punto di vista musicale. Interverranno: Vincenzo Mollica, Edoardo Vianello, Michele dell’Ongaro, presidente dell’Accademia di Santa Cecilia e Jacopo Mastrangelo, il giovane chitarrista romano che durante l’emergenza Covid ha suonato sui tetti di Roma ‘Debora’s Theme’, parte della colonna sonora del celebre ‘C’era una volta in America’.

Più avanti nella giornata anche gli altri programmi di Rai Radio1, Radio1 Music Club (dalle 15.00 alle 15.30 con John Vignola), In viva voce (dalle 15.30 alle 17.00 con Ilaria Sotis e Claudio De Tommasi) e La Radio in comune (dalle 17.00 alle 18.00 con Umberto Broccoli), ricorderanno il grande maestro Morricone, premio oscar anche nel 2016 per The Hateful Eight.