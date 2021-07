COMUNE DI TRENTO * RICICLA: « AVVIATO IL CONFRONTO TRA PROPRIETÀ E LAVORATORI, PRESENTI ALL’INCONTRO I SINDACI IANESELLI E BRUGNARA »

Ricicla: avviato il confronto tra proprietà e lavoratori. Poco più di un mese fa, incontrando i lavoratori di Ricicla Trentino per raccogliere le loro preoccupazioni per la precarietà dei contratti e la coneseguente situazione di incertezza in cui vivono, avevano assicurato il loro impegno a farsi promotori del dialogo perché si possa giungere al più presto a un accordo con l’azienda, che si occupa del trattamento dei rifiuti della raccolta differenziata e, più in particolare, della separazione e selezione dei materiali dei cosiddetti “sacchi azzurri”.

Oggi a palazzo Geremia il sindaco di Trento, Franco Ianeselli, e il sindaco di Lavis, Andrea Brugnara hanno partecipato ad un primo incontro tra le due parti. Erano presenti per l’azienda Jessica Piana e Emanuele Bonafini, in rappresentanza dei lavoratori Ezio Casagranda, Daniel Agostini, Yao Kouadio, Kanda Keita e Adamo Dierra.

La veste di facilitatori del confronto rivestita dai due primi cittadini è motivata dall’importanza del lavoro svolto dalla Ricicla, un lavoro fondamentale per garantire un corretto e proficuo completamento del ciclo dei rifiuti, risultato che è di grande interesse per le due comunità, impegnate in un miglioramento costante della raccolta differenziata.

Entrambe le parti hanno espresso la disponibilità ad avviare un percorso di confronto, che si è concretizzata con la calendarizzazione di alcuni incontri che si terranno nelle prossime settimane.