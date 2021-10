COMUNE DI TRENTO * TEMPIO CREMATORIO: « SABATO 9 OTTOBRE ALLE 10.30 AL CIMITERO MONUMENTALE LA CONSEGNA UFFICIALE ALLA CITTÀ »

L’Amministrazione comunale, nel consegnare alla città e all’intero territorio provinciale il Tempio crematorio, vuole farsi interprete di un’esigenza largamente di usa tra le cittadine e i cittadini riguardo alla destinazione post mortem dei propri cari.

L’opera chiude un lungo iter, o rendo alla città il migliore risultato possibile in termini ambientali, in risposta alle richieste della comunità, in quanto non solo la scelta di realizzare un impianto di cremazione autonomo in città, ma anche la sua esatta collocazione nel tessuto urbano sono state a lungo dibattute e in ne risolte tenendo conto delle aspettative della cittadinanza.

I lavori edili – durati dal 2018 al 2021 – hanno visto realizzarsi, in un’area di complessivi 3.500 m2 di cui circa 1.000 m2 edi cati, un impianto di cremazione che, per vocazione provinciale e soluzioni progettuali, costituisce una piccola grande rivoluzione in città.