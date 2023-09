QUESTURA TRENTO * SICUREZZA: « TUNISINO AGGREDISCE UNA RUMENA, I DUE VIVEVANO IN UN EDIFICIO ABBANDONATO IN VIA GIUSTI »

19.46 - giovedì 21 settembre 2023

Gli agenti della Polizia di Stato di Trento sono intervenuti oggi in via Giusti a Trento chiamati dai passanti allarmati dalle grida di una donna rumena. La Polizia ha arrestato un tunisino 40enne, che ha cercato di aggredire pure le forze dell’ordine. L’aggredita è stata ricoverata all’ospedale s. Chiara, dove si trova in condizioni non gravi. La donna ha precedenti penali per attività collegate al mondo della prostituzione.

La coppia viveva in uno stabile abbandonato nella zona ex Aziende agrarie; lì si è verificata l’aggressione dello straniero. L’uomo è accusato di avere colpito la rumena di 45 anni con una spranga, sulla testa. Dovrà rispondere per le accuse di violenza, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale.

Il tunisino era già noto alle forze dell’ordine: ha precedenti per reati collegati allo spaccio di stupefacenti. Domani verrà processato con la formula “direttissima”. In questi giorni la Questura di Trento stava valutando il rinnovo del permesso di soggiorno, che sta scadendo. Secondo gli inquirenti è probabile che sarà revocato e che verranno organizzate le pratiche per l’espulsione.