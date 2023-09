PD TRENTINO * “TRENTINO MUSIC ARENA”: MAESTRI E MANICA (PD) « È GIÀ COSTATA PIÙ DI 8 MILIONI DI EURO, FUGATTI E GIUNTA SENZA VERGOGNA »

17.43 - giovedì 21 settembre 2023

Trentino Music Arena, Fugatti e la sua Giunta sono senza vergogna. Verrebbe da dire che questa è la goccia che fa traboccare il vaso, peccato che il vaso è già traboccato da un po’. La Trentino Music Arena è già costata ai trentini più di 8 milioni di €, il tutto per ospitare un unico grande evento, posto che gli altri avrebbero potuto essere tranquillamente ospitati in una qualsiasi piazza di un qualsiasi paese del Trentino.

Sulla Music Arena abbiamo depositato decine di interrogazioni, ricevendo solo poche e vaghe risposte. Si tratta a nostro avviso di uno dei più vergognosi casi di spreco di denaro pubblico che il Trentino abbia mai visto.

Non contenti, per cercare di mascherare questo clamoroso fallimento ora Fugatti e la sua Giunta decidono ora di spendere ulteriori 800.000 € di denaro pubblico per pagare un’artista e garantire così biglietti a 5 € al posto dei 40 € chiesti per un normale concerto del medesimo artista. Ancora una volta si pagano con soldi pubblici imprenditori privati, senza procedure ad evidenza pubblica, per svolgere un’attività largamente remunerativa.

Il tutto a meno di un mese dalle elezioni provinciali. Il tutto mentre senza il benché minimo pudore la Giunta dichiara impossibile reperire nuove risorse per la sanità, per l’università, per i servizi sociali e per ridurre le tasse alle fasce più deboli.

Si tratta di una vergogna e di uno spreco di denaro pubblico senza precedenti. Per questo nei prossimi giorni depositeremo un esposto alla Corte dei Conti affinché si faccia finalmente luce sull’intera vicenda della Trento Music Arena.

Cons. Alessio Manica

Cons.a Lucia Maestri