STRADA VINO E SAPORI – TRENTINO * NUOVO COMITATO TECNICO TERRITORIALE LAGO DI GARDA-DOLOMITI DI BRENTA: « DANIELE BERTOLINI CONFERMATO PRESIDENTE, STEFANO BARONI VICE »

18.06 - giovedì 31 marzo 2022

Daniele Bertolini confermato alla guida del Comitato Tecnico Lago di Garda-Dolomiti di Brenta, affiancato ancora una volta da Stefano Baroni nel ruolo di vicepresidente. I due rappresentanti entrano così di diritto anche nel nuovo direttivo centrale. Appuntamento la prossima settimana per la zona Trento e Valsugana.

Mercoledì 30 marzo, presso l’Azienda Agricola Francesco Poli, si è svolta la quarta delle cinque Assemblee Territoriali della Strada del Vino e dei Sapori del Trentino con l’obiettivo di nominare i Comitati Tecnici di ogni zona di riferimento ed eleggere i rispettivi presidenti e vicepresidenti, che entreranno quindi di diritto a far parte del Comitato di gestione dell’associazione.

L’appuntamento ha coinvolto la zona di Lago di Garda-Dolomiti di Brenta, territorio che riunisce una ottantina di soci sui 330 totali, tra cantine, distillerie, produttori gastronomici, ristoranti, enti, istituzioni, rifugi, botteghe e strutture ricettive.

Dopo una presentazione delle attività e dei risultati conseguiti nell’ultimo triennio e uno sguardo ai progetti futuri, in cui spicca il rafforzamento della già solida offerta turistica costruita fino ad oggi e orientata principalmente ai pacchetti vacanza Viaggi di gusto e alle proposte da vivere in giornata denominate Esperienze di gusto, si è condiviso il calendario dei prossimi eventi in programma e il programma di comunicazione e azione promozionale, oltre alle attività dedicate ai soci, come la formazione.

Al termine della relazione, è stato votato all’unanimità il Comitato Tecnico Territoriale, composto da:

· Alessandro Alimena, Comano Cattoni Holiday

· Mauro Armanini, Agritur La Polentera

· Stefano Baroni, Agraria Riva del Garda

· Daniele Bertolini, Ristorante La Contea

· Giovanni Luigi Brumat, Cantina Toblino

· Nicola Del Monte, Filanda de Boron

· Alberto Ferrari, Consorzio Tutela Spressa DOP

Rossella Gasperi, Salumificio Val Rendena

Luigino Leonardi, Cooperativa Castanicoltori Trentino – Alto Adige

Lucia Minari, A. Foletto

Alberta Sansoni, Azienda Agricola Francesco Poli

Paolo Turrini, L’Ora Ristorante

I membri hanno infine confermato Presidente del Comitato Tecnico Territoriale Lago di Garda-Dolomiti di Brenta anche per il triennio 2022-2024 Daniele Bertolini del Ristorante La Contea e Vicepresidente Stefano Baroni di Agraria Riva del Garda.

In quanto rappresentanti del Comitato Tecnico Territoriale Lago di Garda-Dolomiti di Brenta, Daniele Bertolini e Stefano Baroni entrano automaticamente anche nel nuovo Consiglio della Strada del Vino e dei Sapori del Trentino a fianco di Sergio Valentini e Luca Miorandi (Vallagarina), Rosario Pilati e Vera Rossi (Colline Avisiane, Faedo, Valle di Cembra), Paolo Dorigati e Rosa Roncador (Piana Rotaliana), in attesa dell’elezione di Presidente e Vicepresidente Trento-Valsugana, con cui si completeranno i rinnovi.

*

In allegato, immagine di Presidente e Vicepresidente e foto di gruppo del Comitato Tecnico Territoriale Lago di Garda-Dolomiti di Brenta: da sinistra a destra, Alessandro Alimena, Stefano Baroni, Luigino Leonardi, Alberta Sansoni, Rossella Gasperi, Daniele Bertolini, Lucia Minari.