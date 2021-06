PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * “ THUN – UNA NOBILTÀ IN MUSICA ”: « L’APPUNTAMENTO ON-LINE È PROMOSSO DALL’ARCHIVIO PROVINCIALE DI TRENTO, MERCOLEDÌ 9 GIUGNO »

Il convegno “Thun: una nobiltà in musica”. Appuntamento on line promosso dall’Archivio provinciale di Trento mercoledì 9 giugno.

La Soprintendenza per i Beni culturali, in collaborazione con il prof. Antonio Carlini, direttore artistico della Società Filarmonica di Trento, promuove lo studio e la valorizzazione dell’importante raccolta libraria appartenuta alla famiglia Thun di Castel Thun e in particolar modo del suo Fondo musicale.

E’ in questa cornice che l’Archivio provinciale di Trento ha organizzato un convegno dedicato all’approfondimento del contesto musicale soprattutto in ambito trentino e territori limitrofi, delle pratiche musicali, delle relazioni e del mecenatismo della Famiglia Thun, attraverso l’analisi e lo studio dei materiali bibliografici e documentari conservati presso la Biblioteca e l’Archivio Thun.

Il convegno si terrà on line mercoledì 9 giugno a partire dalle 8.30 del mattino.

A sostegno dell’iniziativa, i manoscritti appartenenti al Fondo musicale sono stati digitalizzati, ai fini di una loro migliore tutela, studio e fruizione, a cura del Laboratorio di fotografia e digitalizzazione dell’Ufficio Beni archivistici, librari e Archivio provinciale di Trento e saranno prossimamente resi disponibili al pubblico.

L’Archivio provinciale di Trento, in collaborazione con la Società Filarmonica di Trento e con la Biblioteca comunale di Trento, che conserva alcuni manoscritti di provenienza tunniana, ha inoltre promosso lo studio del Fondo attraverso la pubblicazione di un catalogo attualmente in corso di realizzazione.

