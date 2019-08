COLDIRETTI E IXÈ * CONTROESODO: «PIù DI DUE ITALIANI SU TRE (68%) HANNO TRASCORSO IL FERRAGOSTO FUORI CASA, LA MèTA PIù GETTONATA è STATA LA SPIAGGIA »

Più di due italiani su tre (68%) hanno trascorso il Ferragosto fuori casa, tra quanti si sono recati da parenti e amici, chi è andato in vacanza al mare, in campagna e in montagna o per fare una semplice gita. E’ quanto emerge dal bilancio stilato da Coldiretti/Ixe’ in occasione dell’inizio del primo controesodo estivo con il bollino giallo per venerdì e rosso il sabato e la domenica, sia la mattina che il pomeriggio, per il traffico in direzione delle grandi città. Secondo l’indagine Coldiretti/Ixe’, la meta più gettonata è stata la spiaggia davanti alla campagna e ai parchi naturali e alla montagna, ma ha fatto segnare numeri da record anche l’agriturismo, scelto da circa 450mila tra italiani e stranieri, con un sostanziale aumento del 7% rispetto allo scorso anno.

Una cospicua fetta di cittadini – continua la Coldiretti – ha poi preferito passare il Ferragosto all’insegna della convivialità a casa di parenti ed amici e grandi protagonisti della giornata sono stati picnic e grigliate ma non è mancato chi ha scelto di trascorrere l’appuntamento al ristorante.

Ferragosto all’insegna del tutto riposo, invece per 10,6 milioni di italiani che hanno trascorso la giornata tra le mura domestiche, mentre per altri 5,6 milioni è stata una giornata come tutte le altre, in diversi casi passata anche al lavoro, soprattutto per garantire i servizi nelle località turistiche, dagli alberghi ai ristoranti, senza dimenticare le forze di sicurezza.

Il weekend di Ferragosto – continua la Coldiretti – resta il momento clou delle vacanze degli italiani che anche quest’anno hanno privilegiato il mese di agosto. La maggioranza – conclude la Coldiretti – prolungherà le vacanze almeno per tutto il weekend con il quale prende il via il primo controesodo dell’estate