PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * SENTIERO PONALE – RIVA DEL GARDA: « APPROVATO DALLA GIUNTA PAT IL FINANZIAMENTO DI 390 MILA EURO SUL FONDO PER LO SVILUPPO LOCALE »

Sentiero Ponale a Riva del Garda: oltre 390mila euro per lavori di manutenzione. Per attuare alcuni importanti lavori di manutenzione lungo il sentiero Ponale a Riva del Garda, la Giunta provinciale, su proposta del presidente Maurizio Fugatti, ha approvato ieri un finanziamento di 390.591 euro sul Fondo per lo sviluppo locale. Il provvedimento è stato ritenuto opportuno in quanto la ex strada del Ponale costituisce un tassello fondamentale per la mobilità alternativa di tipo escursionistico tra l’Alto Garda e la valle di Ledro, zona a forte valenza turistica.

Il progetto, che ha come capofila il Comune di Riva del Garda, è stato sottoposto all’istruttoria tecnica del Dipartimento Protezione civile e della Soprintendenza per i beni culturali. Alcuni degli interventi che saranno posti in essere sono connessi anche alla mitigazione dei rischi su un tracciato frequentato da un numero elevato di visitatori e di ciclisti.