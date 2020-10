PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * #RIPARTITRENTINO: « PROROGATI I TERMINI DI DOMANDA PER ACCEDERE ALLE MISURE A SOSTEGNO DELLE ATTIVITà ECONOMICHE »

#RIPARTITRENTINO: la Giunta proroga i termini di domanda per accedere alle misure a sostegno delle attività economiche.

Con delibera dell’assessore Achille Spinelli sono stati prorogati al 16 novembre i termini per accedere ad alcune importanti misure varate dalla Giunta provinciale a favore degli operatori economici danneggiati dalla pandemia COVID-19.

Si tratta dei contributi a favore degli operatori economici dei settori legati al turismo che salvaguardano le assunzioni nella stagione estiva 2020, dei contributi in favore delle imprese di autotrasporto che salvaguardano l’occupazione e dei contributi da utilizzare in compensazione fiscale (limitatamente alla sezione relativa agli Investimenti e consulenze volte ad adeguare l’impresa alle esigenze del COVID-19).

“La proroga dei termini – spiega l’assessore Spinelli – consentirà un adeguato lasso temporale agli operatori economici che intendono presentare domanda di contributo, compatibilmente con le tempistiche di messa a disposizione della piattaforma informatica per l’invio delle stesse”.

“Nei giorni scorsi – prosegue l’assessore – si è chiusa la misura dei contributi a fondo perduto e da ieri gli operatori interessati possono fare domanda per i contributi in compensazione fiscale accedendo alla piattaforma on line disponibile sul sito .

E’ anche questo un modo per infondere fiducia nel sistema economico con una particolare attenzione alla semplificazione delle procedure”. A brevissimo sarà messa a disposizione la piattaforma informatica per l’invio delle domande relative ai contributi in favore degli operatori economici dei settori legati al turismo e delle imprese di autotrasporto. E’ stato scelto di mantenere anche per queste misure una procedura esclusivamente informatica e una burocrazia quasi azzerata.

Si invitano gli operatori economici a dotarsi – in vista dell’imminente avvio delle domande – del sistema di identità digitale SPID secondo le istruzioni rese disponibili anche sul sito .