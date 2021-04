PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * PAESAGGIO: « AL VIA LA QUINTA EDIZIONE DEL WORKSHOP “ NEXT_STEP “, QUEST’ANNO AL CENTRO DEL PROGETTO LE GIUDICARIE ESTERIORI »

Al via la quinta edizione del workshop “next_step”: quest’anno al centro le Giudicarie esteriori. Tonina: “Enti locali, Università, Ordini e studi professionali assieme a step e tsm per la cura del paesaggio”.

Si è aperta ieri con una lectio magistralis di João Ferreira Nunes la quinta edizione di “next-step”, workshop rivolto ad un massimo di 20 studenti tra laureandi e neolaureati delle Università di Trento e Verona, della Libera Università di Bolzano, della Fem e dell’Accademia di Architettura dell’Usi di Mendrisio, dedicato ai temi del paesaggio, che si svolgerà fra maggio e luglio. Quest’anno l’ambito prescelto è quello delle Giudicarie esteriori. La formazione iniziale, le lectures e le revisioni dei gruppi verranno realizzate online sulle piattaforme web di tsm-Trentino School of Management.

Sono previste però anche delle attività sul campo, in valle, e sopralluoghi alle sedi degli studi professionali che aderiscono all’iniziativa che verranno programmate sulla base delle disposizioni nazionali sugli spostamenti. “Next_step – ha detto il vicepresidente della Provincia autonoma di Trento, assessore all’urbanistica e ambiente, Mario Tonina, nell’aprire i lavori della giornata – è un’importante iniziativa che fonde con successo attività di carattere formativo ed elaborazioni progettuali, in una forma originale, che vede collaborare soggetti diversi, sotto la regia della Scuola per il governo del territorio e del paesaggio.

Tre gli elementi al centro del progetto, particolarmente significativi per il futuro delle Esteriori: i borghi e il paesaggio agrario; i fiumi e la loro interazione con il sistema insediativo del fondovalle; gli insediamenti produttivi, gli allevamenti, i coltivati. Il turismo è il tema trasversale che li attraversa, e che rappresenta una vocazione importante, da valorizzare in relazione ai caratteri del paesaggio. Ricordo che proprio a Comano abbiamo concluso due anni fa il percorso degli Stati generali della montagna, da cui sono uscite riflessioni e proposte importanti anche in materia di sostenibilità. Next_step è un’occasione preziosa per riprendere quei ragionamenti, anche alla luce dell’impatto che indubbiamente ha avuto, nel frattempo, la pandemia da Covid-19, da cui dobbiamo ripartire, con coraggio e fiducia”.