PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * ” OBIETTIVO SU DANTE “: « IL MONUMENTO AL POETA NELLO SGUARDO DEI FOTOGRAFI, LA CONFERENZA STAMPA MARTEDÌ 29 GIUGNO ALLE 11.00 »

“Obiettivo su Dante”: la conferenza stampa. Si terrà martedì 29 giugno alle 11 presso la Sala Belli, al piano terra del palazzo provinciale di piazza Dante.

Nel 700° anniversario della morte di Dante Alighieri, anche la Provincia autonoma di Trento gli rende omaggio attingendo ai fondi dell’Archivio fotografico storico provinciale, in capo alla Soprintendenza per i beni culturali, e alla fototeca dell’Ufficio stampa, per una mostra virtuale dal titolo “Obiettivo su Dante. Il monumento al poeta nello sguardo dei fotografi”. La conferenza stampa di presentazione si terrà martedì 29 giugno alle 11 in sala Belli in presenza e via Facebook in diretta all’indirizzo

Interverranno l’assessore provinciale all’istruzione, università e cultura Mirko Bisesti, il soprintendente Franco Marzatico, l’assessore del Comune di Trento alle politiche giovanili, formazione, istruzione, cultura, biblioteche e turismo Elisabetta Bozzarelli e la referente filatelica di Poste Italiane per Trento e Bolzano Patrizia Daidone; a moderare il capo ufficio stampa Giampaolo Pedrotti. Sono inoltre previsti contributi del presidente dell’Associazione Castelli del Trentino Bruno Kaisermann e della curatrice Katia Malatesta della Soprintendenza per i beni culturali.

Accanto alla mostra fotografica, che sarà ospitata sul portale dell’Ufficio stampa dal prossimo 30 giugno, sono in programma diverse iniziative nel corso dell’estate, a cominciare dalla presentazione al pubblico di tutto il progetto e dall’annullo filatelico speciale predisposto da Poste Italiane che si terranno in piazza Dante, vista monumento, io stesso 30 giugno.

I colleghi degli organi di informazione che desiderano partecipare in presenza, devono inviare entro le ore 18 di lunedì 28 giugno una mail di accredito all’indirizzo [email protected]