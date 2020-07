PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * MONITORAGGIO ORSI: « NUOVO STRUMENTO DI INFORMAZIONE PER LA POPOLAZIONE, IL LINK PER ACCEDERE ALLA MAPPA »

Monitoraggio orsi: nuovo strumento di informazione per la popolazione. Prosegue, da parte del Servizio Foreste e fauna della Provincia autonoma di Trento, il monitoraggio intensivo dei due esemplari di orso dotati di radiocollare, nello specifico JJ4 e M49.

Per quanto riguarda quest’ultimo, la notte scorsa è sceso lungo i versanti orientali della Marzola ed ha attraversato la piana a sud di Pergine all’altezza di S. Cristoforo, per poi risalire in direzione di Vignola Falesina e Panarotta. Tali movimenti sono stati costantemente seguiti dai forestali e prontamente segnalati agli amministratori dei territori interessati.

Va detto poi che da oggi è disponibile un ulteriore strumento di informazione, destinato ad una utenza più vasta: si tratta di una riproduzione on line della mappa che riporta, con aggiornamenti costanti, l’area dove gli strumenti rilevano la presenza di entrambi gli esemplari. Per ragioni di sicurezza, al fine di scoraggiare iniziative inopportune, il grado di precisione è volutamente tarato per non consentirne l’esatta individuazione da parte di nessuno, eccetto ovviamente gli specialisti del Corpo forestale.

Link alla mappa

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1I2AwqVdHwkiRrQeFHHf5A1IoCioVd9TQ&ll=46.21132787689252%2C11.118781829866261&z=11

Foto Claudio Groff