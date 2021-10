COMPAGNIA DELLE OPERE – CENTRO SOLIDARIETÀ / TRENTO * SOSTEGNO NUOVE POVERTÀ: « MARTEDÌ 12/10 LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO #CISIAMO, CON LE ASSESSORE SEGNANA E MAULE »

Nasce #CiSiamo, spazio d’ascolto a sostegno delle nuove povertà. Martedì 12 ottobre 2021 ore 11:00 -Conferenza stampa di presentazione del progetto#CiSiamo. Centro di Solidarietà di Trento, Via Melta 22.

Il Centro di Solidarietà è lieto di invitare giornalisti e operatori dell’informazione alla conferenza stampa dedicata al nuovospaziod’ascolto“CiSiamo”.

La pandemia nell’ultimo anno e mezzo ha fatto incrementare del 56% le richieste di aiuto alimentare e ci ha portato incontro nuovi bisogni enuoveforme dipovertà. Perdita del lavoro, solitudine, reddito insufficiente, povertà educativa, fatica a guardare al futuro con speranza: sono alcuni dei temi più ricorrenti che ascoltiamo. Per noi al centro c’è sempre la persona, la sua dignità e unicità.

“CiSiamo“ vuole essere un punto di riferimento, un supporto a chi vive un momento di difficoltà: accogliamo, ascoltiamo, cerchiamo di individuare i bisogni di ciascuno per poi orientare e accompagnare verso nuovi obiettivi, accompagniamo nell’individuare i sostegni e le strutture già presenti nella rete di servizi del nostro territorio. Lavoriamo a stretto contatto con i servizi sociali e con le altre realtà no profit perché crediamo fortissimamente nella collaborazione, nel fare rete.

L’appuntamento è per martedì12 ottobre alle h 11.00 presso la sede del Centro di Solidarietà (Via Melta 22, a Trento) per toccare con mano quello che facciamo.

Il progetto CiSiamo è nato grazie al contributo della Provincia Autonoma di Trento e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha l’obiettivo di sostenere, in forma potenziata, la risposta al serrato crescere del tasso di povertà e di domande d’aiuto evidenziate dall’emergenza Covid-19.

Alla conferenza stampa parteciperanno:

Stefania Segnana – Assessore alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia

Chiara Maule –Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Trento

