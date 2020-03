MINISTERO AMBIENTE * COVID-19 – PIANURA PADANA: MINISTRO COSTA, « RIDUZIONE FINO AL 50% DEGLI INQUINANTI IN ATMOSFERA GRAZIE ALLE MISURE PER FRONTEGGIARE IL CORONAVIRUS»

Pianura Padana, riduzione fino al 50% inquinanti in atmosfera per misure introdotte per fronteggiare Coronavirus. Il Ministro Costa: “Usciti da emergenza occorrerà puntare a nuove forme mobilità e sviluppo sostenibile”.

Il livello biossido di azoto (NO2), uno dei principali inquinanti dell’atmosfera, nelle regioni della Pianura Padana ha subito nelle ultime settimane una forte riduzione, fino al 50%, a seguito delle misure introdotte dal Governo per fronteggiare l’emergenza Coronavirus. È quanto rivela uno studio elaborato da un team di esperti SNPA (Sistema nazionale di protezione ambientale), realizzato grazie all’utilizzo del programma Copernicus e di sistemi modellistici a scala nazionale e regionale sul territorio.

In particolare, sono stati analizzati gli effetti sulla qualità dell’aria delle misure di limitazione della mobilità adottate nelle regioni del Nord Italia già a partire dal 23 febbraio, poi estese a tutto il territorio nazionale a partire dall’11 marzo.

“La forte riduzione degli inquinanti in atmosfera nelle regioni del Bacino Padano, in particolare del biossido di azoto, testimonia l’esigenza di puntare al più presto, non appena saremo usciti da questo momento di seria emergenza nazionale, su una nuova normalità, con forme di mobilità il più possibile sostenibili e che riducano drasticamente l’impatto sull’ambiente – afferma il Ministro Sergio Costa – Già da tempo ormai sappiamo, e i cambiamenti climatici ce lo ricordano in ogni area del Pianeta, che la nostra priorità è costruire un modello di sviluppo ambientalmente sostenibile, capace di invertire in maniera drastica e immediata l’abitudine al sovra inquinamento, al sovra consumo e sfruttamento delle risorse naturali. È un modo di vivere non più accettabile e tollerabile”.