PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * MALTEMPO: « SCUOLE CHIUSE OGGI IN 7 COMUNI, CAPRIANA – PEIO – OSSANA – SEGONZANO – MEZZANA – LIVO – VERMIGLIO »

A causa del maltempo degli ultimi giorni scuole chiuse oggi, mercoledì 9 dicembre, in sette comuni del Trentino. Lo stabilisce, su richiesta degli stessi sindaci, un’ordinanza del presidente, Maurizio Fugatti. Si tratta dei comuni di Capriana, Peio, Ossana, Segonzano, Mezzana, Livo e Vermiglio. Fermi anche gli scolari che abitano nel Comune di Palù del Fersina. L’ordinanza riguarda anche i servizi socio-educativi per la prima infanzia.

Il provvedimento si è reso necessario data l’impossibilità di garantire, in detti Comuni, la sicurezza dei bambini e degli studenti nel raggiungere le sedi educative, scolastiche e formative, alla luce delle difficoltà nello sgombero della neve e per limitare al minimo indispensabile gli spostamenti lungo la rete viaria, quale condizione necessaria per garantire il ripristino delle condizioni di normalità e sicurezza nel più breve tempo possibile.