UIL – ATA-AE / TN AA * SOLINAS, « PUR RICONOSCENDO LA VOLONTÀ DI RENDERE PIÙ EFFICIENTI LE MAD QUESTE NON POSSONO SOSTITUIRE LE GRADUATORIE »

Fabrizio Solinas: “Mentre a livello nazionale si aprono le graduatorie di terza fascia, qui in Trentino escono dal cilindro le messe a disposizione”.

Il 5 marzo scorso abbiamo avuto un incontro con il Dipartimento Pat Istruzione per la presentazione della nuova procedura informatizzata per le Mad (messe a disposizione). L’Amministrazione ci ha fatto sapere che il sistema informatizzato è stato realizzato da Trentino Digitale: “Abbiamo preso il modello utilizzato per i docenti adeguandolo al personale Ata.” Dalla piattaforma dovrebbe uscire un elenco informatizzato delle Mad riguardanti i profili di Ras e di collaboratore scolastico.

Non sarà una vera e propria graduatoria, ma uno strumento agile di accesso per coprire le eventuali supplenze a graduatoria esaurita. Il database sarà lo strumento adottato, ma poi spetta al dirigente, secondo alcuni parametri, la scelta definitiva del candidato da assumere. I titoli di studio indispensabili per accedere alle Mad saranno la qualifica triennale per i collaboratori scolastici e il diploma di laurea magistrale secondo l’allegato provinciale delle lauree per i Ras.

L’Amministrazione ci fa sapere anche che in questa prima fase si è concentrata su queste due tipologie di figure, ma che, successivamente, il sistema sarà esteso agli altri profili professionali.

Pur riconoscendo la volontà di rendere più efficienti e trasparenti le Mad, Uil scuola sostiene che le Mad non possono sostituire le graduatorie. non è delle Mad che ha bisogno. La scuola trentina, ma dell’aggiornamento delle graduatorie come avviene in tutto il resto d’Italia.

Chiediamo un impegno forte del dipartimento in questo senso.

*

Fabrizio Solinas

Referente ATA-AE Uilscuola