PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * MALTEMPO: « AGGIORNAMENTO SULLA VIABILITÀ, LA SITUAZIONE ALLE ORE 18.00 »

18.49 - martedì 31 ottobre 2023

Aggiornamento sulla viabilità: la situazione alle ore 18.00. Dal primo pomeriggio di oggi si sono progressivamente esaurite le precipitazioni che da ieri hanno interessato il territorio e causato disagi alla circolazione, allagamenti e smottamenti su diverse strade. Di seguito la situazione della viabilità sulle strade di competenza provinciale alle ore 18.00 di oggi, come rilevato dal Servizio gestione strade della PAT.

ALTA VALSUGANA – ALTOPIANO FOLGARIA – LAVARONE – LUSERNA e PINÉ

Tutte le strade sono aperte.

BASSA VALSUGANA – TESINO

Le strade sono tutte aperte.

SP 31 del Passo Manghen: anticipata chiusura invernale dal km 17+000 al km 31+500 come da ordinanza annuale.

PRIMIERO

Tutte le strade sono percorribili.

VALLI DI CEMBRA, FIEMME E FASSA

Permane senso unico alternato per smottamenti sulla SS 612 della Val di Cembra al km 3+400 loc. Maso Franchi e Mosana e al km 7+500 loc. Ceola. Chiusa la SP 31 del Manghen dal km 32+500 al km 38+550 per pericolo smottamenti.

TRENTO – MONTE BONDONE – PAGANELLA

Permane la chiusura della corsia nord della SP90 Destra Adige, II tronco, tra il km 8+300 e il km 9+500 nella galleria di Chiusole per allagamento: deviazione su strade comunali; la corsia Sud rimane aperta.

Permane la chiusura della SP 90 Destra Adige, IV tronco, al km 1+500, ponte sull’Adige della cacciatora, in entrambi i sensi di marcia, fino a comunicazione Servizio Bacini Montani.

VALLI DI NON E SOLE

Tutte le strade sono aperte.

CHIESE, GIUDICARIE, RENDENA

Tutte le strade sono aperte.

ALTO GARDA E LEDRO

Riaperta dalle ore 18:00 circa la SS 249 Gardesana Orientale. Riaperta la SS 240 dir Nago Arco. In serata, dalle ore 20 circa, riapre la SS 240 di Loppio e Val di Ledro. Sulle strade del settore permangono tuttavia alcune situazioni di criticità: permane senso unico alternato sulla SS 240 tra Biacesa e Molina al Km 27+500 per franamento di massi e terreno sulla carreggiata; chiusa la SP 48 del Monte Velo in località Gazzi per smottamento; chiusa SP 127 di Tremalzo per colata detritica.

VALLAGARINA

Permane la chiusura della SP 22 Chizzola – Brentonico tra l’abitato di Brentonico e Sorne per frana. Chiuso per allagamento il sottopasso ferroviario lungo la SP 90 dir Borghetto di collegamento tra la SS 12 e la SP 90 Destra Adige 1^ Tronco.