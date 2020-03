CONSIGLIO REGIONALE TRENTINO-ALTO ADIGE * CORONAVIRUS: « RINVIATA LA VISITA IN CARCERE A CHICO FORTI DEL PRESIDENTE PACCHER »

Coronavirus: rinviata la visita in carcere a Chico Forti del Presidente Paccher. Il Presidente Paccher ha dovuto rinviare la visita in carcere programmata per il 16 marzo

Aveva già ottenuto il permesso dal carcere di massima sicurezza in Florida e il 16 marzo avrebbe dovuto incontrare Chico Forti. Il Presidente Paccher ha dovuto rinviare il viaggio a causa dell’emergenza Coronavirus: “La visita a Chico Forti in carcere – commenta il Presidente Paccher – è un segnale importante e non intendo rinunciare.

Tuttavia le particolari circostanze ci hanno imposto di rinviare questo momento significativo: la difficile situazione internazionale mi ha costretto a posticipare un incontro sul quale stavamo lavorando da mesi e per il quale il nostro Console si era adoperato ottenendo un permesso speciale. Insieme al Console stesso e alle autorità statunitensi abbiamo concordato un rivio e, non appena sarà superato il problema del Coronavirus, farò certamente visita a Chico Forti per far sentire la vicinanza della sua terra d’origine e di tutte quelle persone che si stanno adoperando per la sua causa”.