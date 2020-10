APSS TRENTINO * TAMPONI COVID-19: « AL VIA LA RIORGANIZZAZIONE DEI DRIVE THROUGH, L’ACCESSO è POSSIBILE SOLO SU APPUNTAMENTO »

Prosegue senza sosta l’attività degli undici drive through, gli spazi all’aperto dove è possibile fare il tampone nasofaringeo in modalità «pit stop» senza scendere dalla macchina.

Con l’arrivo del freddo è stato però necessario riorganizzare logisticamente gli spazi, con l’allestimento di tensostrutture e l’introduzione di alcune migliorie. In alcuni casi si è deciso di spostare i drive in sedi logisticamente più agevoli da raggiungere e da gestire. Da alcuni giorni nei drive through vengono effettuati per la maggior parte test rapidi antigenici che permettono (solo in caso di persone sintomatiche) di avere il risultato nel giro di 15 minuti. La positività al test antigenico deve però essere confermata da un tampone molecolare (processato in laboratorio).

L’accesso al drive through è possibile solo su appuntamento: è la centrale Covid a gestire le agende e a fornire ai singoli indicazioni sulle sedi, gli orari e le modalità di effettuazione del tampone. Gli utenti sono pregati di presentarsi puntuali all’appuntamento, spegnere la macchina durante l’attesa, tenere a portata la tessera sanitaria e abbassare la mascherina sotto il naso al momento dell’effettuazione del tampone. Nel caso di test rapido il risultato è disponibile entro un paio d’ore su TreC e FastTrec, mentre per il tampone molecolare sono necessarie indicativamente 72/96 ore.

In attesa del risultato del tampone si deve rimanere in isolamento se si hanno dei sintomi; se invece il tampone è stato fatto per finalità di screening (ad esempio per effettuare un intervento chirurgico) non è necessario rimanere in isolamento. Si può accedere ai drive through anche in moto, bici e a piedi (anche se quest’ultima modalità è sconsigliata); nel dubbio di essere positivi non è consentito raggiungere i drive con i mezzi pubblici. Non è possibile andare ai drive through per richiedere informazioni di qualsiasi tipo.

Sul sito dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari è disponibile una sezione dedicata con informazioni sulle sedi dei drive through, le modalità di accesso, il link diretto al referto (TreC e FastTreC) e le risposte alle domande più frequenti (https://bit.ly/3dYyr5U).