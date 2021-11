PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * INAUGURAZIONE ANNO ACCADEMICO: SPINELLI, « L’ANNIVERSARIO CADE IN UNA FASE DI GRANDE CAMBIAMENTO SOCIALE, L’ATENEO TRENTINO DA SEMPRE PROPULSORE DEL SISTEMA DELLA RICERCA »

21:21 - 26/11/2021

Spinelli: sulla ricerca Provincia e Università alleate.L’assessore allo sviluppo economico ha partecipato all’inaugurazione dell’Anno accademico.

“L’Università di Trento ha inaugurato oggi il suo sessantesimo anno accademico. L’anniversario cade in una fase di grande cambiamento sociale, economico e culturale, con la pandemia che ha modificato molti paradigmi spingendoci a stringere ancor più alleanze con tutti i soggetti del sistema Trentino per superare con forza questo momento. Uno degli interlocutori fondamentali è certamente l’Ateneo trentino da sempre propulsore del sistema della ricerca. Un elemento questo che per la Provincia autonoma è centrale nella propria programmazione e strategia e sul quale confermiamo la nostra volontà di collaborare a tutti i livelli con l’Università.

In questa fase fare squadra tra i soggetti del territorio è fondamentale per poter vincere la sfida del PNRR che mette a disposizione grandi risorse per poter alzare ulteriormente il livello della ricerca in Trentino, sia quella universitaria che pubblica e privata facendole dialogare ulteriormente con il mondo delle imprese per ottenere risultati che garantiscano uno sviluppo solido e sostenibile per l’intera provincia”. Queste le parole dell’assessore allo sviluppo economico, ricerca e lavoro, Achille Spinelli a commento dell’inaugurazione del 60° anno accademico al Teatro Sociale, cerimonia durante la quale ha partecipato in rappresentanza della Provincia autonoma.