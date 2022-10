MAURIZIO FRESCHI * ISTRUZIONE: “ SCUOLA E SPORT, IL GIOCO DI CIFRE NON RAPPRESENTA IL NUMERO DI STUDENTI TRENTINI ACCOMPAGNATI NEL PERCORSO DI CONCILIAZIONE “

21.04 - martedì 18 ottobre 2022

Demagogia o azioni concrete? Ancora una volta la certezza dei dati e delle informazioni nell’istruzione trentina di dimostra un’utopia!

A inizio settembre 2022 il numero degli ammessi al progetto tutor e le relative ore assegnate era di 582 studenti e 5.550 ore.

Oggi apprendiamo dal comunicato stampa della Provincia che gli studenti ammessi sarebbero 653 e viene da chiedersi se fosse incompleto il dato precedente o se il fatto di aver evidenziato un calo dall’anno precedente abbia permesso di rivedere qualche esclusione.

La descrizione di questo progetto riporta “nasce dalla volontà di promuovere azioni di sostegno a favore degli studenti della scuola secondaria di secondo grado che praticano attività sportiva a carattere agonistico, con risultati di eccellenza” ma non chiarisce quali sarebbero le concrete “azioni di sostegno a favore degli studenti.”

In pratica ciò non risolve il problema alla base di tutto, la mancanza di certezza nel sostegno e nella programmazione da parte dei singoli consigli di classe che restano assolutamente liberi di supportare lo studente atleta o di ignorare completamente le sue esigenze arrivando a situazioni limite come il caso, riportato dalla stampa, dello studente atleta dell’Aquila basket.

Si resta quindi comunque con nulla in mano a parte il solito gioco di cifre, che non rappresenta il reale numero di studenti accompagnati concretamente nel complesso percorso di conciliare scuola e sport, e un progetto privo di oggettiva utilità poiché subordinato alla disponibilità dei singoli docenti.

Sarebbe opportuno che si affrontassero concretamente i bisogni degli studenti, continuare a presentare dati e progetti senza poi una concreta analisi sulle reali ricadute e gli effettivi benefici potrebbe far supporre che il fine sia più demagogico che concreto.

Maurizio Freschi

Presidente Consulta Provinciale Genitori Provincia Autonoma di Trento