PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * IMMOBILE “ EX ASILO SAN MARTINO ”: SPINELLI, « UNA VOLTA OTTENUTA L’AGIBILITÀ, LA PROVINCIA LO ASSEGNERÀ ALL’APPM »

L’ex Asilo San Martino di via Manzoni andrà all’Associazione provinciale per i minori.L’assessore Spinelli: una volta ottenuta l’agibilità, la Provincia lo assegnerà all’Appm.

L’immobile “ex Asilo San Martino” di via Manzoni a Trento verrà assegnato dalla Provincia all’Associazione provinciale per i minori (Appm). Lo spiega l’assessore allo sviluppo economico, ricerca e lavoro, Achille Spinelli, sollecitato da una interrogazione a risposta immediata presentata in Consiglio provinciale dalla consigliera Vanessa Masè. Prendendo spunto dalla domanda sul futuro dell’edificio, di proprietà attualmente di Patrimonio del Trentino spa, l’assessore Spinelli mette in evidenza l’iter che la Provincia sta seguendo e il suo sbocco finale.

L’intervento di ristrutturazione dell’immobile, inserito nel programma di attività della società Patrimonio del Trentino spa, è stato ultimato alla fine del 2020, e l’edificio ha conseguito la certificazione Leed Silver. Patrimonio del Trentino, spiega l’assessore, presenterà la domanda di agibilità, probabilmente entro fine luglio. Una volta ottenuta l’agibilità, sottolinea l’assessore Spinelli, la Provincia provvederà a prendere in locazione l’edificio per metterlo poi a disposizione dell’Associazione provinciale per i minori, con i tempi tecnici strettamente necessari alla predisposizione e alla stipulazione degli atti.

“Siamo felici di poter annunciare che ci sarà la concessione dell’immobile all’Appm che potrà adibirlo alle attività a forte connotazione sociale e per i soggetti fragili che l’Associazione stessa porta avanti. Con tale decisione crediamo di riuscire a venire incontro alle richieste che l’Appm aveva presentato alla Provincia” commenta l’assessore Spinelli.

“C’è soddisfazione per il risultato raggiunto, perché consente di dare un immobile importate a un’associazione importante che opera sul nostro territorio in campi di grande rilevanza sociale” conclude l’assessore Spinelli.

Appm Onlus, ricordiamo, è una associazione non profit che dal 1976 si occupa di minori in difficoltà offrendo risposte educative e sostegno ai percorsi di crescita di ciascuno attivando esperienze diversificate, residenziali, diurne, aggregative e altri progetti di supporto ai nuclei familiari.