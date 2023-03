SCUOLA PROFESSIONI TERZIARIO – CONFCOMMERCIO ALTO GARDA (TN) * “TALENT 2023“: « I RAGAZZI DOVRANNO SIMULARE LA VENDITA CON PRODOTTI DI CINQUE SETTORI MERCEOLOGICI (7 E 9/3) »

15.32 - giovedì 2 marzo 2023

Cercasi “TALENTO COMMERCIALE” del Trentino. Alle fasi finali il Talent organizzato dall’UPT – Scuola delle Professioni per il Terziario e da Confcommercio Alto Garda e Ledro Cercasi il Talento Commerciale del Trentino 2023. È questo lo slogan per l’edizione di quest’anno, la sfida commerciale organizzata dall’UPT – Scuola delle Professioni per il Terziario, da Confcommercio Alto Garda e Ledro e da E.B.Ter, che si avvia alle fasi finali. I ragazzi dovranno simulare la vendita con i prodotti di cinque settori merceologici messi a disposizione da altrettante aziende associate a Confcommercio Trentino: Gallucci per l’abbigliamento generico e Grigo Sport per quello sportivo, ICAS per i casalinghi, Erboristeria La Sorgente per cosmesi e profumeria e infine Agraria Riva del Garda per i prodotti tipici. In pochi minuti dovranno dimostrare le proprie competenze e abilità anche nel destreggiarsi con una lingua straniera e lo faranno il 7 e il 9 marzo attraverso le finali territoriali e il 5 maggio con la finalissima di Arco che decreterà il vincitore per il 2023.

Ciascuno di loro parteciperà al Talent allestendo il proprio “negozio” in scena, accogliendo un potenziale cliente e destreggiandosi tra “disturbatori” di lingua straniera, inglese o tedesca, pronti a chiedere informazioni turistiche. La sfida consiste sia nel gestire con efficacia l’interruzione, che nel testare ottime capacità di venditore. La valutazione spetterà poi a una apposita giuria, che osserverà la performance live ed esprimerà il proprio giudizio.

“Una scuola professionale – afferma il direttore della Scuola delle Professioni per il Terziario di Arco, Claudio Nicolussi – oltre che fornire conoscenze e competenze riferite alle figure professionali legate al mondo commerciale, deve necessariamente sviluppare negli studenti skill trasversali che consentano di affrontare la realtà economica e lavorativa in continuo cambiamento. Per rafforzare ulteriormente le attività svolte in classe e nei laboratori occorre aprirsi all’esterno favorendo la possibilità degli studenti di mettersi in gioco anche organizzando in toto, o a supporto di enti ed aziende, manifestazioni ed eventi. Il “provarsi”, mettendo in mostra i talenti personali, consente ai nostri studenti di acquisire un approccio alla realtà lavorativa che consente loro di auto-valutarsi e verificare i propri punti di forza ed i punti di debolezza dove migliorarsi.”

La Scuola delle Professioni per il Terziario, con i suoi docenti, è da sempre impegnata nello sviluppo di percorsi formativi che prevedono metodologie didattiche innovative e coinvolgenti. Lo sviluppo delle lingue straniere con Progetti Europei (Erasmus+), i tirocini aziendali curriculari e le visite d’istruzione anche in ambiente straniero, completano una preparazione specifica in ambito informatico (MarketingWeb) e nella comunicazione commerciale ed amministrativa.

Alla presentazione dell’iniziativa, hanno partecipato per Confcommercio Alto Garda e Ledro la direttrice Giulia Baldoni e il presidente Claudio Miorelli, che ha ribadito come “il percorso didattico proposto dalla scuola si rafforza con il Talent Commerciale, giunto alla terza edizione e voluto per valorizzare e incentivare la professionalità dei futuri addetti alle vendite, per offrire occasioni concrete di carriera a vantaggio del territorio, della competitività e di una proposta di sempre maggiore qualità nel settore del terziario. L’obiettivo a cui tendere è quello di valorizzare i giovani talenti locali e la loro capacità professionale. Una sfida commerciale rivolta ai migliori studenti delle sedi di Arco, Trento, Tione, Cles e Rovereto, selezionati sulla base del rendimento scolastico, della conoscenza delle lingue e del tirocinio professionale svolto. Quest’anno ci saranno importanti novità, come l’introduzione di cinque finalisti che decreteranno un vincitore per ogni territorio. Con questo abbiamo voluto cercare nei ragazzi ancora più qualità di quella già vista nella seconda edizione. Sarà per noi fondamentale vedere un’ulteriore crescita anche nelle esposizioni in lingua straniera, non nascondendo che appena ce ne sarà la possibilità potremmo pensare di portare i ragazzi fino al Talent Europeo”.

Il Presidente dell’UPT – Scuola delle Professioni per il Terziario, sen. Ivo Tarolli ha voluto rimarcare l’impegno dai docenti nell’organizzazione dell’evento che mette nuovamente in collegamento il “mondo scuola” con una realtà associazionistica di qualità come Confcommercio. Il presidente ha poi ribadito come “Anche questa è una occasione preziosa per misurarsi con la complessità della professione di addetto alle vendite che è fatta da tante sfaccettature alcune sviluppabili in aula e nei laboratori, ma altre imprescindibilmente nelle strutture commerciali”.

Il presidente E.B.Ter Valter Nicolodi e l’assessore Roberto Failoni Assessore all’artigianato, commercio, promozione, sport e turismo della Provincia Autonoma di Trento hanno plaudito all’iniziativa auspicando lo stesso successo delle passate edizioni.