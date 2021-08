PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * GARANZIA GIOVANI: « AL VIA IL NUOVO PERCORSO “ H “ PER ESSERE ACCOMPAGNATI NELLA RICERCA DI UN LAVORO »

Garanzia Giovani: al via il nuovo Percorso H per essere accompagnati nella ricerca di un lavoro.

Sei un giovane alla ricerca di un’opportunità lavorativa? Il programma Garanzia Giovani offre la possibilità di iscriverti al nuovo Percorso H!

Garanzia Giovani è un’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile realizzata con il sostegno finanziario dell’Unione europea, che consente ai giovani tra i 15 e i 29 anni, che non lavorano e non frequentano percorsi di istruzione/formazione/tirocinio, di scegliere tra i diversi percorsi disponibili – in questo momento sono aperte le iscrizioni al Percorso H – quello più adatto all’inserimento nel mondo del lavoro.

Prerequisiti necessari per partecipare a Garanzia Giovani è avere un’età compresa tra i 15 e i 29 anni (e 364 giorni), essere residente in Italia (ad eccezione della Provincia di Bolzano), non lavorare, né frequentare percorsi di istruzione/formazione/tirocinio.

Il Percorso H

Il Percorso H è un intervento che accompagna il giovane, tramite una fase di orientamento e di accompagnamento al lavoro, alla ricerca di un rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato o in somministrazione o in apprendistato.

L’orientamento e l’accompagnamento al lavoro offerti dal Percorso H sono erogati da enti abilitati, i quali potranno essere scelti in autonomia dai giovani interessati, consultando la lista presente sul sito del Fondo Sociale Europeo in Trentino.

Prima di scegliere il percorso, il giovane svolgerà un colloquio al Centro per l’impiego, funzionale a misurare il suo grado di occupabilità attraverso lo strumento del profiling.

Il giovane con difficoltà occupazionale bassa o medio-bassa potrà accedere direttamente al percorso H, mentre chi presenta una maggiore difficoltà ad inserirsi nel mercato del lavoro (profiling medio-alto o alto) potrà accedere solo se ha già partecipato ad uno degli altri percorsi Garanzia Giovani.

Oltre al Percorso H, unico attualmente aperto all’iscrizione, è in svolgimento il Percorso D (Servizio civile) ed è in fase di prossima attivazione il nuovo Percorso A, che prevede orientamento specialistico, formazione professionalizzante, tirocinio e accompagnamento al lavoro.

Come aderire a Garanzia Giovani e iscriversi al Percorso H

Per partecipare, il giovane deve in primo luogo aderire – se non lo ha già fatto in precedenza – a Garanzia Giovani sul sito MyAnpal, oppure sul Portale Trentino Lavoro attraverso le proprie credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).

Una volta completata la fase di adesione, sarà necessario prendere un appuntamento presso il Centro per l’impiego più vicino, dove il giovane effettuerà un colloquio per verificare il possesso dei requisiti, il grado di occupabilità (profiling) e potrà iscriversi al Percorso H, impegnandosi a proseguirlo tramite il Patto di servizio personalizzato.

Per maggiori informazioni

Consulta il sito di Agenzia del Lavoro e il sito del Fondo Sociale Europeo in Trentino: