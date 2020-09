PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * FESTIVAL ECONOMIA: « DOMANI ALLE 15.00 L’INAUGURAZIONE, FRA I RELATORI NON CI SARà IL MINISTRO ROBERTO GUALTIERI »

È tutto pronto. Domani alle ore 15.00 si apre ufficialmente la 15^ edizione del Festival dell’Economia di Trento, dedicata al tema “Ambiente e Crescita”. Sarà un Festival speciale, completamente online, come sempre ricco di idee, di proposte e di confronti fra i più importanti economisti del mondo. Quaranta incontri, dal 24 al 27 settembre, con gli esperti che maggiormente hanno contribuito alla ricerca e alla definizione di strategie di politica economica sul tema “Ambiente e Crescita”.

Una questione fondamentale del nostro tempo, non solo per la necessità di intervenire prima che i cambiamenti climatici diventino irreversibili, ma anche per capire come rilanciare l’economia colpita dagli effetti del Coronavirus. Per ragioni organizzative fra i relatori non ci sarà, contrariamente a quanto annunciato in precedenza, il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri.